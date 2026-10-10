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«Угода з дияволом». Американські політики розкритикували Трампа через російський дизель

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Угода з дияволом». Американські політики розкритикували Трампа через російський дизель
Рішення Трампа щодо російського дизеля викликало обурення у США
фото: AP

Сенатори та конгресмени звинуватили президента США у фінансуванні російської воєнної машини та зраді України

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців. Про це повідовляє «Главком» з посиланням на дописи політиків у соцмережах.

Представники Демократичної та Республіканської партій заявили, що таке рішення сприятиме фінансуванню російської агресії проти України. 

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер назвав домовленість Трампа з Путіним «угодою з дияволом». На його переконання, рішення американського президента допоможе очільнику Кремля продовжувати війну проти України.

Шумер назвав нові домовленості «угодою з дияволом»
Шумер назвав нові домовленості «угодою з дияволом»
скриншот

Сенатор-демократ Річард Блументаль також різко засудив домовленість, назвавши її «ганьбою». Він заявив, що закупівля російського дизельного пального фактично робить Сполучені Штати співучасниками війни Путіна проти України.

До критики долучилася сенаторка Елізабет Воррен. Вона також назвала рішення ганебним і наголосила, що замість пошуку інших способів знизити ціни на пальне Трамп вирішив підтримати російську воєнну економіку. За словами Воррен, такі дії американської адміністрації допоможуть фінансувати «воєнну машину Путіна». 

«70% американців підтримують Україну. Підтримувати воєнну економіку Путіна – морально неправильно, адже він використовує ці гроші для бомбардування міст. Політика президента щодо Росії та України зазнала провалу. Нам потрібна моральна визначеність, а не моральна двозначність», – заявив республіканець Дон Бейкон.

Конгресмен Дон Бейер поставив під сумнів доцільність надання Трампу розширених повноважень у сфері санкцій. На його думку, законодавці припустилися помилки, сподіваючись, що президент використає ці інструменти для підтримки України.

Бейер назвав розширення санкційних повноважень Трампа помилкою
Бейер назвав розширення санкційних повноважень Трампа помилкою
скриншот

Сенаторка Джин Шахін також засудила домовленість із Кремлем. Вона назвала рішення Трампа зрадою України, європейських союзників та інтересів національної безпеки самих Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним оголосив про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський та світові ринки.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував це рішення. Він назвав послаблення санкцій «подарунком Путіну на день народження» та попередив, що додаткові доходи від продажу пального дозволять Росії отримати мільярди доларів для продовження війни.

Зеленський також заявив, що домовленість Вашингтона з Москвою свідчить про слабкість американської позиції щодо Кремля.

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Теги: США путін Дональд Трамп політика пальне дизельне пальне

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