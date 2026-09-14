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Трамп готовий дозволити Україні виробляти старішу версію ракет Patriot

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Трамп готовий дозволити Україні виробляти старішу версію ракет Patriot
Американський президент не уточнив, про яку саме модифікацію ракет йдеться
фото: US Army

США обговорюють із Києвом ліцензію, але сучаснішу версію ракет Україна поки не отримає

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон обговорює з Україною можливість передачі ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Водночас американська сторона розглядає можливість дозволити виробництво старішої версії ракет. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, пише «Главком».

Відповідаючи на запитання про можливість передачі Україні такої ліцензії, Трамп заявив, що переговори з цього питання тривають. «Обговорення триває», – сказав президент США.

Водночас він уточнив, що йдеться саме про менш сучасну версію ракет Patriot, ніж та, яку хоче отримати Україна. «Менш досконалу версію. Ви розумієте, що я маю на увазі. Набагато менш досконалу», – зазначив Трамп.

Американський президент не уточнив, про яку саме модифікацію ракет йдеться. Також він не повідомив, чи домовилися сторони про передачу відповідної ліцензії та коли Україна могла б розпочати виробництво.

Таким чином, наразі Вашингтон обговорює можливість ліцензійного виробництва в Україні старішої версії ракет-перехоплювачів Patriot, тоді як Київ зацікавлений у сучасніших боєприпасах для цих систем.

Старіші версії ракет-перехоплювачів Patriot можуть відрізнятися від новіших дальністю ураження цілей, точністю наведення, швидкістю обробки даних та можливостями протидії сучасним балістичним ракетам. Водночас без уточнення конкретної модифікації, про яку говорив Трамп, визначити точні відмінності наразі неможливо.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив, що просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських підприємствах із виробництва дизельного пального та нафтопереробних заводах.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Patriot системи ППО війна

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