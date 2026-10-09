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Трамп домовився з Путіним про поставки дизельного пального

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп домовився з Путіним про поставки дизельного пального
Трамп назвав розмову з Путіним успішною
фото з відкритих джерел

Американський лідер анонсував зниження цін на дизель у світі

Сьогодні, 9 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

«Я щойно завершив надзвичайно успішну зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої було домовлено, що Росія негайно поставить понад 300 тис. тонн дизельного палива на американський та світовий ринки, ще 500 тис. тонн – протягом листопада, а 1 млн тонн – одразу після цього», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Трампа, з огляду на стан їхніх нафтопереробних заводів, Росія потім поставить протягом короткого періоду 3 млн тонн дизельного пального.

«Завдяки нашому повному контролю над Ормузькою протокою та цій чудовій новині щодо російських енергоносіїв ціни на дизельне пальне для американців і, власне, у всьому світі, знизяться до рекордно низьких рівнів, і це станеться скоріше! Зниження цін для американців, особливо для наших чудових фермерів, скотарів та водіїв вантажівок, є моїм найголовнішим пріоритетом. Це дуже велике та важливе оголошення. Крім того, слід розуміти, що Іран не матиме ядерної зброї!», – зазначив американський лідер.

Напередодні Кремль анонсував розмову Трампа та Путіна.

Також нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про намір провести телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак тоді Трамп утримався від розкриття подробиць щодо порядку денного майбутніх перемовин та деталей розвідувальних даних стосовно можливих дій Росії.

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Теги: росія США путін Дональд Трамп пальне

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