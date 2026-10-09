Делегація Конгресу США у Києві, колапс в аеропортах Москви. Головне за день 9 жовтня

Дайджест новин, які сталися вдень 9 жовтня 2026 року

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка прибула до Києва під час російських атак. Атака повітряних куль спричинила колапс в аеропортах Москви. Також США ввели санкції проти Міжнародного кримінального суду.

«Главком» склав добірку головних подій за день 9 жовтня.

Делегація Конгресу США прибула до Києва

Президент наголосив на важливості реалізації законодавчої ініціативи сенатора Ліндсі Грема фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка прибула до Києва під час російських атак. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію, постачання ракет для протиповітряної оборони та спільне виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Колапс в аеропортах Москви

У московських аеропортах виникли масштабні перебої з авіасполученням фото: росЗМІ, скриншот з відео

У московських аеропортах затримувалося понад 200 рейсів, ще близько 100 скасовано на тлі появи повітряних куль із підвішеними об’єктами.

Зеленський повідомив про значні пошкодження енергосистеми

Зеленський заявив про масштабні пошкодження енергосистеми фото: Офіс президента

Зеленський повідомив, що російські удари спричинили численні пошкодження енергетичних мереж та об'єктів передачі електроенергії в Україні. Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити роботу енергосистеми.

США ввели санкції проти Міжнародного кримінального суду

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Це сталося через кілька годин після того, як один із колишніх суддів МКС отримав Нобелівську премію миру, що призвело до дипломатичного конфлікту між Вашингтоном та європейськими союзниками.

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