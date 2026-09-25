Кремль зробив заяву про «пекельні санкції» після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Трамп прийняв Сі Цзіньпіна у Білому домі – це був перший за понад десять років державний візит китайського лідера до Вашингтона

У Москві заявили, що поки не знають, чи Вашингтон взагалі застосує нові обмеження

У Кремлі заявили, що поки не знають, чи Сполучені Штати взагалі застосовуватимуть «пекельні санкції» проти Росії та країн, які купують її енергоносії. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, пише «Главком».

«Щодо можливостей використання цих самих пекельних санкцій, поки ми не знаємо, в якому вигляді, як, коли і чи буде це взагалі», – сказав Пєсков. За його словами, ставлення Москви до американського законопроєкту вже відоме, а Кремль «буде далі спостерігати» за ситуацією.

Йдеться про законопроєкт, який передбачає посилення санкцій проти Росії та вторинні мита для країн, що купують російські енергоносії. Палата представників США схвалила документ 16 вересня. Серед потенційно найбільш зачеплених країн – Китай та Індія, які є великими покупцями російської нафти.

Саме Китай залишається важливим фактором для можливого тиску Вашингтона на Москву. Водночас США зараз намагаються розвивати контакти з Пекіном. 24 вересня Трамп прийняв Сі Цзіньпіна у Білому домі – це був перший за понад десять років державний візит китайського лідера до Вашингтона. Під час переговорів сторони обговорили, зокрема, Україну, торгівлю та розвиток двосторонніх відносин.

Сі Цзіньпін заявив про необхідність розвивати «конструктивні, стратегічні та стабільні» відносини між Китаєм і США. Трамп зі свого боку наголосив на тісних контактах із китайським лідером та необхідності продовжувати діалог.

Водночас питання російської нафти залишається одним із найбільш чутливих у відносинах Вашингтона і Пекіна. Американські сенатори після зустрічі Трампа і Сі закликали президента США застосувати закон про санкції проти Росії, окремо згадавши значні закупівлі російської нафти Китаєм.