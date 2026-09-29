Після масованих атак на Київ Конгрес США закликав Трампа запровадити «пекельні санкції» проти Росії

Американські законодавці вимагають використати нові повноваження для посилення економічного тиску на Москву

Після нової хвилі російських атак по Києву та інших українських містах у Конгресі США закликали президента Дональда Трампа використати нові санкційні повноваження проти Росії. Американські законодавці наголошують, що Москва продовжує бити по цивільній інфраструктурі попри дипломатичні зусилля. Про це пише Radio Free Europe, повідомляє «Главком».

Республіканець Дон Бейкон закликав Трампа «швидко» скористатися законом про санкції, який нещодавно ухвалив Конгрес. За його словами, Росія продовжує атакувати українські міста та цивільне населення, тому Вашингтон має використати економічні важелі впливу.

«Росіяни продовжують бомбити міста й цивільних. Американці переважно хочуть, щоб президент діяв зараз. Російська економіка є одним із наших важелів впливу, і нам потрібно ним скористатися», – заявив Бейкон.

Йдеться про закон Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, який Конгрес ухвалив значною більшістю, а Трамп підписав у вересні. Документ надає президенту додаткові інструменти для посилення тиску на Росію.

Зокрема, йдеться про можливість запровадження додаткових фінансових обмежень проти російських компаній та осіб, які підтримують виробництво озброєнь, а також санкцій проти великих покупців російських енергоресурсів. Окремим напрямом є російський «тіньовий флот», який Москва використовує для обходу санкцій.

Голова комітету Сенату США з питань збройних сил, республіканець Роджер Вікер, також закликав Трампа скористатися новими економічними інструментами для посилення тиску на російського президента Володимира Путіна.

За його словами, Москва продовжує атакувати Україну, попри дипломатичні зусилля щодо припинення війни. Вікер закликав американського президента використати нові повноваження «в повному обсязі».

До закликів приєдналися і демократи. Сенаторка Джин Шахін заявила, що стежитиме за реалізацією закону, особливо за заходами, спрямованими на скорочення доходів Росії від експорту енергоносіїв. Вона також виступила за тиск на країни, які продовжують купувати російські нафту й газ, зокрема Китай.

Заклики американських законодавців пролунали після нової серії російських ударів по Україні. За даними української влади, під час атаки 28 вересня були пошкоджені житлові будинки, офіси, дата-центри та будівля Національної академії наук у Києві. Загалом повідомлялося про загиблих і десятки поранених.