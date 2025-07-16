Угорщина заявляє про зниження рівня дипвідносин з Польщею

Угорщина заявляє, що незважаючи на поточні політичні суперечки вони готові підтримувати діалог

Угорщина заявляє про значне погіршення дипломатичних відносин з Польщею після того, як Варшава відкликала свого посла з Будапешта. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр, пише «Главком».

«Польща назавжди наказала своєму послу в Угорщині повернутися на батьківщину, офіційно знизивши рівень двосторонніх дипломатичних відносин», – заявив Мадяр. Він підкреслив, що це «прикрий крок, який є безпрецедентним в історії відносин з нашими центральноєвропейськими партнерами».

Угорська сторона, тим не менш, висловила сподівання, що цей стан є тимчасовим і «не зіпсує історичної дружби між угорцями та поляками». Таке повідомлення Левенте Мадяр передав Тимчасовому повіреному у справах Посольства Польщі Яцеку Сладевському.

Попри «поточні політичні суперечки», Угорщина заявила про готовність підтримувати діалог, «готуючись до добрих часів, які настануть у союзі наших країн».

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вимагатиме від Європейського Союзу запровадити санкції проти України. Причиною цьому нібито стало смерть угорця після побиття в територіальному центрі комплектування на Закарпатті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави угорського уряду.

За словами Орбана, на засіданні Ради ЄС Угорщина порушить питання про включення до санкційних списків ЄС українських посадовців за «порушення прав людини», зокрема нібито у зв’язку зі смертю Йосипа Шебештеня із Закарпаття. Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в Україні нібито відбувається примусова мобілізація, яка, за його словами, призводить до загибелі громадян, зокрема етнічних угорців. Політик закликав Європейський Союз вжити заходів.