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Угорська компанія пропонує відновити нафтопровід «Одеса-Броди»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Угорська компанія пропонує відновити нафтопровід «Одеса-Броди»
фото з відкритих джерел

Компанія з Угорщини хоче отримати доступ до нафтопроводу, щоби отримувати морські вантажі від світових виробників

Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди». У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

В угорській нафтовій компанії розглядають нафтопровід, що йде з портового міста Одеси до міста Броди на Львівщині, найкращим варіантом диверсифікації постачання.

«Одеський трубопровід дасть доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському сполученню. Він послужить забезпеченню безпеки постачань у регіоні, ЄС та Україні», – пояснив старший віце-президент Mol з управління ланцюжками постачання Сабольч Паль Сабо.

Нафтопровід «Одеса – Броди» Україна будувала в 1996-2002 роках, щоб постачати каспійську і казахстанську нафту на НПЗ Східної та Центральної Європи, а також у Північну Європу через порт Гданська. У середині 2000-х трубопровід працював у реверсному режимі, постачаючи російську нафту з «Дружби» до Одеси для подальшого експорту морем.

Наразі нафтопровід не експлуатується.

За словами Сабо, компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу, щоби отримувати морські вантажі від світових виробників. Нафта поставлятиметься до Броди неподалік українсько-польського кордону, де український нафтопровід з'єднується з південною гілкою «Дружби», через яку Угорщина поки що продовжує отримувати російську нафту.

Представник угорської нафтової компанії вважає, що якщо ЄС хоче відмовитися від надійного маршруту постачання (тобто російського), «він має відіграти свою роль у створенні справжньої альтернативи».

Зараз Mol модернізує свої потужності, щоб мати можливість переробляти неросійську нафту, що, за її оцінками, коштуватиме приблизно $500 млн.

Нагадаємо, запроваджуючи ембарго на російську нафту, Євросоюз зробив виняток для Угорщини та Словаччини, оскільки ці країни не мають доступу до альтернативних постачань. Але до кінця 2027 року ЄС має намір повністю відмовитись від закупівлі російських енергоресурсів.

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Теги: нафта Одеса ембарго Угорщина Україна

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