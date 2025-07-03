Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні

За словами міністра оборони, рішення США не є доброю новиною для Польщі

Польща розчарована рішенням Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів і ракет Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає tvn24.pl.

Політик наголосив, що рішення США не є доброю новиною для Польщі. Він зазначив, що Україна захищає Європу від Росії, тож її необхідно підтримувати, аби вона вистояла. «Шкодую, що американці ухвалили таке рішення. Я б хотів, аби ситуація розвивалася у зовсім іншому напрямку», – сказав він.

Міністр національної оборони Польщі також підкреслив, що європейські країни докладають дедалі більше зусиль для підтримки України. «Помітно, що з боку російської федерації немає жодної доброї волі укласти перемир’я, мир, навіть тимчасове припинення вогню – нічого з цього. Тим більше потрібно з усією рішучістю, в інтересах Польщі та Європи, підтримувати Україну», – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі.

Як повідомлялося, Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України.