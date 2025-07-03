Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні
Глава Міноборони Польщі наголосив, що європейські країни докладають дедалі більше зусиль для підтримки України
фото: X/Ministerstwo Obrony Narodowej

За словами міністра оборони, рішення США не є доброю новиною для Польщі

Польща розчарована рішенням Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів і ракет Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, передає tvn24.pl.

Політик наголосив, що рішення США не є доброю новиною для Польщі. Він зазначив, що Україна захищає Європу від Росії, тож її необхідно підтримувати, аби вона вистояла. «Шкодую, що американці ухвалили таке рішення. Я б хотів, аби ситуація розвивалася у зовсім іншому напрямку», – сказав він.

Міністр національної оборони Польщі також підкреслив, що європейські країни докладають дедалі більше зусиль для підтримки України. «Помітно, що з боку російської федерації немає жодної доброї волі укласти перемир’я, мир, навіть тимчасове припинення вогню – нічого з цього. Тим більше потрібно з усією рішучістю, в інтересах Польщі та Європи, підтримувати Україну», – додав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Рішення про призупинення ухвалили через кілька тижнів після того, як Гегсет опублікував меморандум із вимогою провести перевірку американських запасів боєприпасів. Джерела пояснили, що за роки війни в Україні та майже два роки військових операцій США на Близькому Сході, зокрема проти хуситів у Ємені та для захисту Ізраїлю й союзників від Ірану, запаси США значно скоротилися.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила частину військової допомоги Україні, яка вже зберігалася на складах у Польщі.

Як повідомлялося, Україна змінює тактику на тлі скорочення поставок зброї від Сполучених Штатів. Київ планує попросити Вашингтон дозволити Європі закуповувати американську зброю для України.

Читайте також:

Теги: Польща США військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В'єтнам сплачуватиме США 20% мита на всі товари, що надходитимуть до країни
Президент США уклав торговельну угоду ще з однією країною
Вчора, 22:01
Президент: Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки
Призупинення американської допомоги Україні. Президент зробив заяву
Вчора, 19:48
Під Варшавою сталась ДТП з українцями
У Польщі мікроавтобус врізався у вантажівку: обидва водії – українці
25 червня, 04:45
Удар Ірану по базі США в Катарі має велике політичне значення
Удар Ірану по американській базі в Катарі. ЗМІ назвали геополітичні наслідки
24 червня, 13:21
Тегеран попередив про нові теракти в Сполучених Штатах та інших країнах
Тегеран пригрозив «розбудити» терористів у США
23 червня, 13:00
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
США сумніваються, що одне бомбардування зупинить ядерну програму Ірану
23 червня, 02:32
Держдеп вважає, що посилений аналіз соціальних мереж забезпечить належну перевірку кожного іноземного студента
США відновили видачу студентських віз, однак є нюанс
19 червня, 10:56
Верховний лідер Ірану залишив провокативний допис у соцмережі на фоні загострення ситуації на Близькому Сході
«Починається битва»: верховний лідер Ірану відреагував на плани США
18 червня, 12:12
Польща проведе евакуацію своїх громадян із Ізраїлю
Польща першою із країн ЄС вивозить своїх громадян із Ізраїлю
17 червня, 11:41

Політика

Європарламент проведе голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн
Європарламент проведе голосування за вотум недовіри фон дер Ляєн
Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні
Польща прокоментувала призупинення поставок американської зброї Україні
ЦРУ переглянула звіт про втручання Росії в американські вибори 2016 року: деталі
ЦРУ переглянула звіт про втручання Росії в американські вибори 2016 року: деталі
Маск хоче профінансувати заклятого ворога Трампа
Маск хоче профінансувати заклятого ворога Трампа
Колишні співробітники Байдена розкажуть правду про його здоров'я
Колишні співробітники Байдена розкажуть правду про його здоров'я
ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в секторі Гази
ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в секторі Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
63K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
45K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
27K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
16K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua