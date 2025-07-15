Угорщина різко висловилася на план Трампа з підтримки України

Сіярто розкритикував допомогу Україні про яку говорив Трамп, але зазначив: Щиро сподіваюся, що обговорення миру триватимуть, адже нам потрібен мир

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що «гроші угорських платників податків, угорська зброя та солдати не потраплять в Україну

Угорщина відмовляється долучатися до ініціативи із закупівлі американської зброї для України, яку запропонував президент США Дональд Трамп. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає «Главком» із посиланням на Origo.

Через давні дружні стосунки між Трампом і прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, Сіярто утримався від критики на адресу американського лідера, хоча раніше неодноразово критикував європейські держави за їхню допомогу Україні. Натомість він підкреслив, що ніхто не зробив для миру в Україні більше, ніж Трамп, і водночас звинуватив Європу в небажанні підтримувати його миротворчі ініціативи.

«Щиро сподіваюся, що обговорення миру триватимуть, адже нам потрібен мир», – сказав Сіярто. Також він наголосив: «Гроші угорських платників податків, угорська зброя та солдати не потраплять в Україну».

Крім того, міністр різко розкритикував українську мобілізацію, заявивши про, як він висловився, «полювання на людей».

«В Україні часто відбуваються полювання, і людей, абсолютно непридатних до служби, викрадають прямо на очах у їхніх родин і малолітніх дітей, щоб змусити воювати на фронті», – сказав він.

Сіярто також повідомив, що має намір підняти це питання під час засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке відбудеться у вівторок у Брюсселі. За його словами, він закликатиме Євросоюз зайняти жорстку позицію щодо того, що вважає «насильницьким і жорстоким примусовим призовом» в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру.

Як відомо, президент США Дональд Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. Про це він зазначив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«Багато людей поїхали, але багато хто залишився. Вони справді залишаються. Це неймовірно, як вони залишаються, знаючи, що ракета може влучити у твій будинок і твій будинок обвалиться на тебе…» – сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.