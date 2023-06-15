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Український контрнаступ та винищувачі: генсек НАТО назвав головні теми «Рамштайн-13»

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Український контрнаступ та винищувачі: генсек НАТО назвав головні теми «Рамштайн-13»
«Рамштайн-13» проходить у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі
фото з відкритих джерел

Головним питанням зустрічі міністрів буде те, як продовжити та посилити допомогу для України

Продовження допомоги Україні для контрнаступу, зміцнення системи оборони Альянсу, прискорення виробництва боєприпасів та ядерне стримування стануть головними темами дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО, яка розпочалася у Брюсселі. Про це перед початком «Рамштайну-13» у брюссельській штаб-квартирі НАТО розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Міністри оборони НАТО зустрінуться сьогодні й завтра у критичний час. Україна почала контрнаступ. Ми бачимо люті бої. Це лише перші дні, але ми бачимо, що українці мають здобутки, та що Україна здатна звільняти окуповані території. Це досягається завдяки мужності, хоробрості та навичкам українських військовослужбовців. Це також демонструє, що підтримка та допомога з боку союзників по Альянсу, яка надається Україні протягом багатьох місяців, насправді приносить зміни на полі бою просто зараз, як ми говоримо», – сказав Столтенберг.

Він зауважив, що головним питанням зустрічі міністрів буде те, як продовжити та посилити допомогу для України. Це обговорення відбудеться у межах Комісії НАТО-Україна за участю міністра оборони України Олексія Резнікова, після чого відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України за лідерства США.

Глава Альянсу зазначив, що чекатиме нових обіцянок щодо постачання зброї українській армії на переговорах у Німеччині. Крім того, на зустрічі в Німеччині порушать питання про винищувачі F-16 та навчання українських пілотів.

«Вже ясно, що навчання розпочалося і це дає нам можливість надати літаки. Тому що будуть готові пілоти, які можуть ними керувати», – наголосив Столтенберг.

За словами генерального секретаря НАТО, союзники також обговорять шляхи зміцнення системи стримування й оборони Альянсу, у межах підготовки до наступного Вільнюського саміту у липні, включаючи розробку нових регіональних планів та нові моделі й структуру залучених сил. Окремим питанням буде збільшення оборонних витрат. Як очікується, лідери країн НАТО на саміті у Вільнюсі ухвалять показник у 2% від ВВП на оборону як мінімальний показник таких витрат.

«Ми також обговоримо, як наростити наше (оборонне) виробництво. Виходячи з останніх подій, є очевидним, що ця війна є війною на виснаження, яка, своєю чергою, є війною логістики. Тож ми маємо увійти в контакт з оборонною промисловістю та зустрінемося із невеликою групою її представників з усього Альянсу… Ми також погодимо нові показники щодо необхідних запасів боєприпасів», – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що оборонна промисловість має виробляти більше боєприпасів, щоб поповнити склади, які були частково спустошені в ході надання допомоги Україні, та для того, щоб країни-члени були здатними продовжувати підтримку України. Це включає реалізацію довгострокових проєктів та передбачає спільне замовлення боєприпасів в інтересах союзників на тривалий час. Зокрема, Агенція НАТО з підтримки та постачання реалізує проєкт із виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм на $1 млрд. Подібні проєкти є й для інших видів боєприпасів, зокрема для систем протиповітряної оборони.

Керівник Альянсу також зазначив, що завтра відбудеться засідання Групи НАТО з ядерного планування, яка обговорить шляхи зміцнення системи ядерного стримування та забезпечення її безпеки та ефективності у дедалі більш небезпечному світі.

Нагадаємо, 15 червня у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів оборони НАТО, головними питаннями якої є продовження допомоги для України у її боротьбі проти російської агресії та підготовка до вільнюського саміту Альянсу 11-12 липня поточного року.

Зауважимо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на зустрічі планується предметне обговорення питань підготовки пілотів і логістики з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн коаліції – Резніков зустрівся з главою Пентагону (відео).

Як відомо, на порядку денному чергового «Рамштайну» – «літакова коаліція»: Резніков розповів про очікування України.

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Теги: боєприпаси Єнс Столтенберг контрнаступ

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