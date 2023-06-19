ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину

Оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів і ще не означають закінчення контрнаступу України

Збройні сили України, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику майбутніх операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як повідомляється, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що, за його оцінками, протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу.

Крім того, видання The Wall Street Journal 17 червня написало, що ЗСУ здебільшого призупинили своє просування останніми днями, оскільки українське командування переглядає тактику.

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ISW зазначив, що ці повідомлення узгоджуються з нещодавніми спостереженнями аналітиків щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України.

Раніше фахівці зазначали, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля. Водночас аналітики наголосили, що оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, тож ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

Інші висновки ISW

ЗСУ 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та здобули обмежені територіальні успіхи.

Інтерв’ю WSJ із російськими військовополоненими вказує на те, що серед ворожих підрозділів існують серйозні проблеми з мораллю та командуванням, а також на те, що РФ продовжує використовувати «загороджувальні сили» для розстрілу солдатів, що відступають.

Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Террі Бретон 18 червня заявив, що Євросоюз прискорює постачання зброї в Україну.

Російський диктатор Росії Володимир Путін підтримав пропозицію окремих російських мілблогерів створити робочу групу в адміністрації президента, ймовірно, з метою інтеграції відомих мілблогерів у прокремлівський інфопростір.

Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.

Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на адмінкордоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.

Російські джерела стверджують, що окупанти продовжують відбивати контрнаступальну операцію України на заході Запорізької області.

Деякі російські ультранаціоналісти стурбовані тим, що спроби міноборони Росії формалізувати добровольчі формування призведуть до зміни командування та погіршать боєздатність.

Російські окупаційні чиновники продовжують надавати пріоритет медичному лікуванню російських військових в окупованому Маріуполі, що підвищує рівень смертності серед цивільного населення міста.

Нагадаємо, що росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму. Зокрема, оборонні рубежі зводяться на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя.

До слова, за даними ISW, українські захисники 17 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

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Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відзвітувала про тактичний успіх ЗСУ на півдні.