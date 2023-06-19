Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
ЗСУ могли призупинити просування, щоб переглянути тактику
фото з відкритих джерел

Оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів і ще не означають закінчення контрнаступу України

Збройні сили України, можливо, тимчасово призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути свою тактику майбутніх операцій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 16 червня заявив, що, за його оцінками, протягом наступних семи днів ми не побачимо наступу. 

Крім того, видання The Wall Street Journal 17 червня написало, що ЗСУ здебільшого призупинили своє просування останніми днями, оскільки українське командування переглядає тактику. 

ISW зазначив, що ці повідомлення узгоджуються з нещодавніми спостереженнями аналітиків щодо масштабів та підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. 

Раніше фахівці зазначали, що Україна ще не залучила більшість наявних сил до контрнаступальних операцій і не розгорнула основні зусилля. Водночас аналітики наголосили, що оперативні паузи є звичайною рисою великих наступальних заходів, тож ця пауза не означає закінчення контрнаступу України.

Інші висновки ISW

  • ЗСУ 18 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту та здобули обмежені територіальні успіхи.
  • Інтерв’ю WSJ  із російськими військовополоненими вказує на те, що серед ворожих підрозділів існують серйозні проблеми з мораллю та командуванням, а також на те, що РФ продовжує використовувати «загороджувальні сили» для розстрілу солдатів, що відступають.
  • Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Террі Бретон 18 червня заявив, що Євросоюз прискорює постачання зброї в Україну.
  • Російський диктатор Росії Володимир Путін підтримав пропозицію окремих російських мілблогерів створити робочу групу в адміністрації президента, ймовірно, з метою інтеграції відомих мілблогерів у прокремлівський інфопростір.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північ від Сватового та на південь від Кремінної.
  • Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки навколо Бахмута та вздовж лінії Авдіївка – Донецьк.
  • ЗСУ продовжували контрнаступальні дії на адмінкордоні між західною частиною Донецької та східною частиною Запорізької областей.
  • Російські джерела стверджують, що окупанти продовжують відбивати контрнаступальну операцію України на заході Запорізької області.
  • Деякі російські ультранаціоналісти стурбовані тим, що спроби міноборони Росії формалізувати добровольчі формування призведуть до зміни командування та погіршать боєздатність.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують надавати пріоритет медичному лікуванню російських військових в окупованому Маріуполі, що підвищує рівень смертності серед цивільного населення міста.

Нагадаємо, що росіяни, в очікуванні контрнаступу, риють окопи у Криму. Зокрема, оборонні рубежі зводяться на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя.

До слова, за даними ISW, українські захисники 17 червня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр відзвітувала про тактичний успіх ЗСУ на півдні.

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ: Банкова спрогнозувала, коли в Кремлі почнеться паніка
Теги: контрнаступ ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайло Подоляк
Контрнаступ ЗСУ: Банкова спрогнозувала, коли в Кремлі почнеться паніка
Вчора, 06:43
«Шахеди» були збиті на підльоті до Харкова
Нічні вибухи у Харкові: мер розкрив деталі
15 червня, 08:04
Оля Полякова не вперше докладає чимало зусиль, щоб робити добрі справи
Оля Полякова зібрала чверть мільйона гривень для дітей-сиріт
14 червня, 16:14

Події в Україні

Росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС
Росіяни не допустили ООН у райони, постраждалі від підриву Каховської ГЕС
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
ЗСУ, можливо, призупиняють контрнаступ. ISW пояснив причину
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині: з’явилося фото
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині: з’явилося фото
У Маріуполі смертність населення у рази більша, ніж за коронавірусу – ЦНС
У Маріуполі смертність населення у рази більша, ніж за коронавірусу – ЦНС
У Запоріжжі прогриміли вибухи
У Запоріжжі прогриміли вибухи
В Одесі пролунали вибухи, працює ППО
В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Як не закінчуються війни. Україна, Росія та уроки Першої світової
17K
ЗСУ рознесли командний пункт бригади окупантів (фото)
16K
Путін заїкаючись видав чергову маячню про Залужного
11K
Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України
3966
Скільки західної техніки ЗСУ втратили під час наступу: оцінка естонської розвідки
3854
Росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут – британська розвідка

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
17 червня, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
17 червня, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту