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Мирослав Гай Блогер

Сьогоднішній контрнаступ не вирішує долю України

glavcom.ua
Цю війну ми виграємо, змушені заради майбутнього
фото: ЗСУ

Росія ще буде з нами воювати, атакувати наші міста, але стратегічно вже програла

Росіяни не знають, що робити.

Вони втратили усіх можливих союзників, вони створили антиросійську коаліцію, сплотили та мілітарізували Україну, не досягли жодних стратегічних цілей, навіть навпаки понесли геополітичні поразки.

Мілітарізується Європа, мілітарізується Японія. Ще якийсь час і для НАТО буде потрібна Україна, як найпотужніша армія Європи, що має і вміє працювати з усіма сучасними зразками озброєння, володіє сучасною тактикою війни, має горизонтальні зв'язки на усіх континентах та щей виробляє свою сучасну зброю. Таких сусідів ліпше мати партнерами або членами колективної системи безпеки, ніж просто сусідами.

Все це стало можливим завдяки безрозсудним діям росії та затятою прихильністю українського народу до Свободи та Демократії, що є нашою історичною рисою.

Росія ще буде з нами воювати, атакувати наші міста, але стратегічно вже програла. Тому саме зараз маємо взяти себе в кулак, відкинути сумніви та втому і продовжити боротьбу.

Сьогоднішнім контрнаступом не вирішується доля країни. Я вже багато разів писав, що ми маємо налаштовуватись на марафон, а не на спринт.

Головне, що світ зрозумів, що навіть ядерний удар нас не зупинить. Україна вже більше не має бути і не буде під гнітом РФ.

Цю війну ми виграємо, змушені заради майбутнього.

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Джерело
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Теги: ЗСУ війна контрнаступ

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Мирослав Гай

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