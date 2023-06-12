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Нова загроза для Путіна: контрнаступ України збільшує політичні ризики для диктатора РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нова загроза для Путіна: контрнаступ України збільшує політичні ризики для диктатора РФ
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Російська еліта нервує з приводу вогневої потужності західного озброєння України

Політичні ризики для Володимира Путіна зростають, оскільки українські військові починають свій довгоочікуваний контрнаступ. Про це пише The Washington Post.

Російська еліта нервує з приводу вогневої потужності західного озброєння України, і це викликає побоювання, що сухопутний міст, прокладений Москвою через південний схід України до Криму, може бути розірваний, що завдасть Кремлю значної військової та моральної шкоди.

Як йдеться в матеріалі The Washington Post, чвари між військовими лідерами, атаки безпілотників на Москву і хвиля безпрецедентних вторгнень воєнізованих формувань в західні російські регіони, що межують з Україною, викликають питання про те, чи може Путін контролювати ситуацію.

«Це серйозний виклик для влади», – сказав один із добре зв’язаних представників російських дипломатичних кіл.

Ознаки зростаючої напруженості з'явилися після того, як член російського парламенту Костянтин Затулін заявив на конференції, присвяченій майбутньому України, що Росія зазнала невдачі у всіх своїх військових цілях і що деякі з них стали "безглуздими".

«Які цілі були заявлені на початку спецоперації? - запитав Затулін, використовуючи кремлівський термін для позначення війни та додав Ви всі пам'ятаєте  денацифікація, демілітаризація, нейтралітет для України та захист жителів Донецька і Луганська. За яким із цих пунктів ми сьогодні досягли результатів? По жодній».

«Настрій серед еліти дуже похмурий, – каже Тетяна Станова, засновник фірми політичного аналізу «Р-політик».

«Вони не розуміють, які плани Путіна, і сумніваються, чи адекватно він справляється з ситуацією. Це триває вже давно, але тривога наростає. Якщо Росія втратить коридор до Криму, це буде дуже серйозний удар...  Всі розуміють, наскільки це важливо для Путіна, і це означатиме, що Путін знову не правильно розрахував ситуацію і знову не впорався з ситуацією. Це означатиме дуже серйозний провал», – додала вона.

Як йдеться в матеріалі, минулого тижня настрій став ще більш похмурим після появи західних пропозицій щодо довгострокових угод про безпеку для України. Це забезпечило б Київ гарантованими поставками зброї на багаторічний період в якості альтернативи негайному членству в НАТО.

«Це визначає головне занепокоєння російського керівництва. Якщо буде поставлятися сучасне озброєння і буде модернізуватися українська армія, то - навіть без формального членства - Україна в такому вигляді може представляти для Росії екзистенціальну загрозу», - написало джерело.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти, аби завадити успішному просуванню Збройних сил України, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на межі Запорізької та Донецької областей. 

Читайте також: Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь

 

Теги: путін Україна озброєння контрнаступ

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