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Підрив дамби: Генштаб повідомив, куди окупанти переселяють людей із підтоплених територій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Підрив дамби: Генштаб повідомив, куди окупанти переселяють людей із підтоплених територій
У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях
фото: Суспільне

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою

Триває 470-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує застосовувати тактику терору, створює катастрофічні ситуації на території України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої за кожен квадратний метр. Протягом цієї доби на зазначених ділянках фронту відбулось 26 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки Білорусь продовжують перебувати окремі підрозділи збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Атинське, Безсалівка, Миропілля та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару в районі Гуляйполя Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка Херсонської області та міста Херсон.

У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи. Таким чином, загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням.

За наявною інформацією, російське військове керівництво має значні проблеми з речовим забезпеченням своїх військ. Військовослужбовцям, які нещодавно підписали контракт у військових частинах, що дислокуються у місті Волгоград, видали чоботи замість черевиків з високими берцями. До того ж, контрактників змушують купувати військову форму за власні кошти.

Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п’ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще два важливих об’єкти ворога.

Нагадаємо, анонімні джерела в інтерв'ю західним ЗМІ повідомили, що Україна сьогодні, 8 червня, розпочала довгоочікуваний контрнаступ проти Росії. 

Теги: Білорусь окупанти Генштаб Торецьк військові Авдіївка Україна Херсон озброєння Макіївка ворог контрнаступ Вугледар

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