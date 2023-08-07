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Стало відомо, як Україна допоможе Словенії з подоланням наслідків повені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, як Україна допоможе Словенії з подоланням наслідків повені
У Словенії після сильних злив почалася повінь
фото: RTV SLO

У межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів

Україна пропонує Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха шляхом направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях», – йдеться в повідомленні.

Ніколенко наголошує, що у межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч із українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії.

Стало відомо, як Україна допоможе Словенії з подоланням наслідків повені фото 1

Нагадаємо, Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.

Вже відомо про шістьох жертв. Сильні дощі спричинили повені, зсуви ґрунту та прорив дамби. 

Теги: Словенія Україна повінь

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