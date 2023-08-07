Стало відомо, як Україна допоможе Словенії з подоланням наслідків повені

У Словенії після сильних злив почалася повінь

У межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів

Україна пропонує Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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«У звʼязку із масштабними повенями, які охопили майже дві третини словенської території, Україна готова надати Словенії гуманітарну допомогу задля боротьби із наслідками стихійного лиха шляхом направлення українського гелікоптера для участі в пошуково-рятувальних операціях», – йдеться в повідомленні.

Ніколенко наголошує, що у межах наявних можливостей українська сторона всіляко підтримуватиме друзів та партнерів, які опинилися в скруті, так само як і вони стоять пліч-о-пліч із українським народом, допомагаючи нам давати відсіч російській агресії.

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Нагадаємо, Словенія потерпає від масштабної повені: є загиблі, тисячі евакуйованих. Близько чотирьох тисяч людей були евакуйовані з Цель внаслідок негоди.

Вже відомо про шістьох жертв. Сильні дощі спричинили повені, зсуви ґрунту та прорив дамби.