Сервіс Megogo підтвердив, що його власником є син ексмера Черновецького

Степан Черновецький є кінцевим бенефіціаром української юрособи ТОВ Megogo

Мультимільйонер та син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький є інвестором найбільшого українського ОТТ-сервісу Megogo. Про це співзасновник компанії Федір Дроздовський розповів в інтерв'ю Forbes Україна.

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«Степан є інвестором нашого проєкту. Інформацію про частки інвестицій ми поки не розголошуємо», – зазначив Дроздовський.

На сайті Megogo в розділі «Структура власності» зʼявився документ, в якому йдеться, що Степан Черновецький є кінцевим бенефіціаром української юрособи ТОВ Megogo.

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Це форма про кінцевих бенефіціарів компаній, які зареєструвалися в «Нацраді з питань телебачення та радіомовлення». ТОВ Megogo, своєю чергою, належить ланцюжку кіпрських компаній.

Видання вважає Megogo активом Черновецького приблизно з 2020 року. Цю інформацію підтверджували два українські венчурні інвестори і три топи компаній-конкурентів.

Український OTT-сервіс Megogo запустився в 2011 році. Зараз він працює в 14 країнах світу. В лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі та за пʼять місяців зібрала 20 000 платних абонентів. До повномасштабної війни у Megogo було понад 1,5 млн передплатників у всьому світі. Зараз – 750 000.

Раніше повідомлялося, що глава інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group, син ексмера Києва Леоніда Черновецького Степан бере участь в незаконній забудові історичної частини столиці, а саме – він має безпосереднє відношення до будівництва елітного ЖК «Поділ Град Вінтаж» на території заповідника «Стародавній Київ».