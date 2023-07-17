Атака на Харківщину та ракетний удар по Краматорську: яка ситуація в регіонах

У Харкові двоє цивільних намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет, він здетонував

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли (59 вибухів). По Новгород-Сіверській громаді – три обстріли із АГС та мінометів, по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району – один обстріл із мінометів. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили дев'ять обстрілів. Зафіксовано 63 вибухів. Обстріляли шість територіальних громад – Білопільську, Хотінську, Дружбівську, Великописарівську, Есманську, Шалигинську. Попередньо – без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Путивльська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська громади.

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Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу одна цивільна особа отримала травму (відкрита рана нижньої кінцівки, медичну допомогу надано без госпіталізації). Пошкоджено два домогосподарства: вікна, газова труба, гараж та автомобіль.

Запорізька область

За минулу добу військові РФ здійснили 55 обстріли по 16 населених пунктах. Зафіксовано 52 артилерійські удари по Гуляйпільському, Ольгівці, Малинівці, Чарівному, Залізничному, Преображенці, Степногірську та іншим прифронтовим селам. Двічі ворог обстріляв з РСЗВ Гуляйполе та Верхню Терсу, а також наніс авіаційний удар по Новодарівці. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, об'єктів інфраструктури та господарчих споруд. Дніпропетровщина: вночі над областю збили два «Шахеди». Попередньо – без наслідків.

Харківщина

Вчора близько ввечері ворог завдав удару трьома ракетами, попередньо – ЗРК С-300, в напрямку м. Харків. Одна ракета вибухнула у повітрі над територією РФ, два влучання зафіксовані на території підприємства в Основ'янському районі. Пошкоджено залізничну колію, без постраждалих. Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300, внаслідок чого зафіксовано влучання в Основ'янському районі. Пошкоджено об‘єкт транспортної інфраструктури. Пошкоджено два будинки розташовані неподалік. Загинув працівник підприємства, поранені та госпіталізовані троє працівників.

У Немишлянському районі Харкова двоє цивільних 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху обидва отримали поранення та були госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Басове Богодухівського району, Висока Яруга Харківського району, Тернова та Вовчанськ Чугуївського району.

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На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії південніше Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Кислівка. Луганщина: за добу противник здійснив – 96 обстрілів( 435 снарядів). Ворог завдає ударів по Невському, Білогорівці та інших населених пунктах області.

Донеччина

Рашисти здійснили 23 обстріли за добу по населеним пунктам: Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Часів Яр, смт Гостре, смт Курахівка, смт Нью-Йорк, с.Золота Нива, с.Плещіївка. Пошкоджено 24 житлових будинки (з них чотири – багатоквартирних), 15 цивільних автомобілів, чотири приміщення підприємства, чотири вагони ЦЗФ, два склади, цех металоконструкцій, спорткомплекс, шість гаражів, мопед, дві ЛЕП, кафе, чотири господарчих споруди, школа, склад, приміщення лабораторії. На Донеччині за добу четверо поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора ворожі артилерійські удари завдавалися по акваторії Очаківської громади. Також вчора ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого відбулося займання сухої трави; оперативно ліквідовано. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 89 обстрілів ( 373 снаряди), з них по м. Херсон – 12 обстрілів (40 снарядів). Ворог влучив в:

райони 20 населених пунктів області;

територію авторинку (м.Херсон);

складські приміщення (м.Херсон);

територію ДП «Палада» (м.Херсон);

територію фермерського господарства (с.Зміївка).

Ворог випустив керовані авіабомби по Зміївці. Внаслідок удару несумісні з життям поранення отримала 70-річна жінка. Вона загинула на місці. У селі Розлив російська армія поцілила в приватні будинки. Поранення дістали 54-річна жінка та чоловік 49-ти років. Вони перебували на своїх подвір’ях. Їм на місці надана медична допомога. У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики восьми і десяти років.

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У дітей – черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. Внаслідок ворожого обстрілу с. Веселе поранень зазнав 59-річний чоловік. Під час артилерійського обстрілу Херсона поранень зазнали троє людей.

Нагадаємо, триває 509-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок цього постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.