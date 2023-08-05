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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

«Нафтова угода» на зміну «зерновій»?

glavcom.ua
Великий десантний корабель «Олєнєгорський горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ
фото з відкритих джерел

Не виключено, що скоро в Москві потребуватимуть переговорів, де однією зі сторін буде СБУ

Вдалий удар СБУ морськими дронами по бухті Новоросійська дарує нам нову реальність. Давайте розберемось, які будуть наслідки у цих вибухів.

Спочатку про наслідки очевидні. Удари по Новоросійській бухті і виведення з ладу великого десантного корабля «Оленегорський горняк» – чергове приниження російського флоту. Морські надводні дрони – унікальна українська розробка СБУ. Бухта в Новоросійську та Кримський міст – об’єкти з найвищим рівнем охорони. Дронам це не стало на заваді.

Тепер про наслідки глобальні. Завдяки спецоперації СБУ у Новоросійську, Україна значно посилила свої позиції на Чорному морі. Після виходу із «зернової угоди», рф хотіла продемонструвати, що повністю контролює Чорне море. Від окремих ідіотів звучали заяви, що це вже ледь не внутрішнє море рф. Але, вкотре, щось пішло не так.

Після вдалої атаки на Новоросійськ, Україна значно посилала не лише свої позиції в морській акваторії, але й у переговорах про продовження зернової угоди. Росія більше не може їх вести з позиції сили. А порт в Новоросійська – великий хаб по переправі нафти. Як російської, так і казахської. Російська судна не можуть там почувати себе в безпеці. І ніде в Чорному морі не можуть.

Одна із улюблених фраз «кремлівських», яка часто зустрічається в пресі: «при переговорах надо учитывать реалии, которые сложились на земле». Що ж, тепер давайте враховувати і «реалії, які склались на морі». Не виключено, що скоро в москві потребуватимуть переговорів, де однією зі сторін буде СБУ Малюка. Бо для рф все більш актуальним стає «нафтовий коридор» для своїх кораблів. Безпечних місць на Чорному морі для суден з трикольоровою ганчіркою вже не лишилось.

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Джерело
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Теги: росія Чорне море Україна Кримський міст

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