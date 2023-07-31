Демографічна катастрофа: як змінилась народжуваність в Україні від початку війни

Цього року, в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей

Показники народжуваності в Україні знижуються ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік

В Україні за шість місяців 2023 року народилося 96 тисяч 755 дітей – це на 28% менше порівняно з відповідним періодом 2021 року, коли народилося 135 тисяч 79 дітей. І це менше, ніж у відповідний період минулого року. Такі дані наводить Опендатабот.

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Аналітики зазначають, що показники народжуваності в Україні знижуються ще з 2013 року – приблизно на 7% на рік. Однак повномасштабна війна призвела до найбільшої кризи – зараз найбільший спад народжуваності за час незалежності.

Попередній антипік також пов'язаний із війною – в 2015 році показники народжуваності впали на 12% за рік.

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Цього року, в середньому, на місяць народжується 16,1 тис. дітей. Для порівняння, до повномасштабної війни народжувалося 21-23 тисяч дітей на місяць.

В останні роки хлопчиків народжується більше, ніж дівчат. До повномасштабної війни пік народжуваності припадав на липень, а у 2022 та 2023 роках – на березень.

Раніше повідомлялося, що Україну врятує лише різке підвищення народжуваності.