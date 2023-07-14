Кулеба відреагував на закиди союзників про «недостатню вдячність» України за військову допомогу
Міністр Дмитро Кулеба заявив, що наданої партнерами зброї буде достатньо, коли Україна переможе
Україна вдячна кожній країні, яка надала військову допомогу Україні, але поки цього недостатньо для остаточної перемоги у війні з росією. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону «Єдині новини», коментуючи ситуацію з «недостатньою вдячністю» України партнерам за надану військову допомогу.
Глава української дипломатії зауважив, що, на його думку, це було «прикре непорозуміння з боку британського міністра», і нагадав, що прем’єр-міністр Британії публічно сказав, що цінує вдячність України, яка регулярно озвучується в різних форматах.
«Ні в кого немає підстав звинувачувати нас в якійсь невдячності. Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли вони мене запитують - і колеги-міністри, і журналісти іноземні - а чи достатньо вам передали зброї, я кажу: «Зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу, дякую, зброї було достатньо. Але поки триває боротьба, зброї недостатньо». І це нормальна, чесна позиція, яка відповідає реальності. Тому насправді я не відчуваю сентименту, що хтось не цінує нашу вдячність, чи ми якось там недостатньо дякуємо», - зазначив очільник МЗС.
Кулеба додав, що на засіданні Ради Україна-НАТО українська делегація сиділа поруч із британською відповідно до розсадки за алфавітом, як це заведено в Альянсі для учасників, а не гостей. За словами Кулеби, у залі засідань він і міністр оборони Олексій Резніков мали розмови зі своїми британськими колегами.
«Прямо там у залі я говорив із Джеймсом (Клеверлі, міністром закордонних справ Британії. – «Главком»), і ми там про дещо домовилися політично, а Олексій (Резніков. – «Главком») прямо там з Воллесом (міністром оборони Британії Беном Воллесом – «Главком») домовився про одне важливе військове рішення по зброї. Все нормально насправді, всі рішення продовжують ухвалюватися так, як треба… Ми дуже вдячні кожному – і країні, яка дала один снаряд, і яка дала 100 тис. снарядів, ми їм всім вдячні», – запевнив Дмитро Кулеба.
Нагадуємо, раніше міністр оборони Британії Воллес висловив думку, що Україні слід більше дякувати Заходу за надану допомогу у війні з Росією.
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