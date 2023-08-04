Країни Балтії достроково від'єднаються від російської електромережі

Країни заявили про вихід з російської електромережі майже на рік раніше

Естонія, Латвія та Литва працюють над тим, щоб остаточно позбутися залежності від російської енергії

Прем'єр-міністри Естонії, Латвії та Литви підписали декларацію про кроки, необхідні для прискорення приєднання до електромережі континентальної Європи, та терміни їх здійснення. Про це пише естонське видання Postimees.

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«Естонія від'єднається від російської електросистеми майже на рік раніше, ніж планувалося раніше», – сказала прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

За її словами, країни Балтії працюють над тим, щоб остаточно позбутися залежності від російської енергії. Вона назвала «перебування в російській електромережі» ризиком для естонських споживачів.

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Приєднання країн Балтії до електромережі континентальної Європи було погоджено Європейською комісією, Польщею та трьома балтійськими державами у 2019 році.

«Тоді датою приєднання було визначено кінець 2025 року», – заявила Каллас. Вона наголосила, що у зв'язку з подіями в Україні «країни Балтії хочуть спільними зусиллями прискорити цей процес».

Підписану прем'єрами декларацію про засади прискорення синхронізації доповнює угода системних операторів трьох країн.

Нагадаємо, посол Естонії різко звернувся до тих, хто критикує український контрнаступ. Юрі Луйк наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій дуже шкідливі для України.

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Він зауважив, що українські Сили оборони все ще мають у своєму розпорядженні значні резерви, які поки що не задіяно в боях. Він наголосив, що завищені очікування та нав’язування ЗСУ темпів операцій дуже шкідливі для України, адже щодо контрнаступу не повинно бути завищених очікувань і не можна нав'язувати українцям темп, не підкріплений логікою воєнного часу.