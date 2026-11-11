Канцлер Німеччини допустив переговори з Путіним

Берлін анонсував можливий контакт Мерца з Путіним після переговорів в Абу-Дабі

Після зустрічей в Абу-Дабі учасники переговорів досягли певного порозуміння щодо майбутніх домовленостей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив можливість переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни в Україні. Після зустрічей в Абу-Дабі, під час яких сторони досягли певного розуміння базових принципів майбутніх домовленостей, у Берліні заявили про можливість телефонної розмови між німецьким канцлером та очільником Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Die Zeit.

Речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус під час спілкування з журналістами в Берліні заявив, що результати переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах створили передумови для подальших дипломатичних контактів із російською стороною.

За його словами, під час зустрічей вдалося досягти певного порозуміння щодо основних принципів, які можуть стати підґрунтям для майбутніх домовленостей стосовно завершення російсько-української війни.

«Це порозуміння тепер буде також донесене до російського президента, і на цій основі можуть розвиватися переговори», – зазначив Корнеліус.

10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.

Головним результатом зустрічей стала домовленість про підготовку нового масштабного обміну військовополоненими. Про це повідомили очільник української делегації Рустем Умєров та представник російської сторони Володимир Мединський. Кількість полонених і терміни обміну поки не оголошували. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення війни, після чого можна переходити до обговорення безпеки та майбутніх домовленостей.

За підсумками переговорів сторони визнали, що між ними залишаються суттєві розбіжності. Зокрема, найскладнішим питанням Джаред Кушнер назвав територіальне врегулювання, від якого, за його словами, залежить укладення угоди про гарантії безпеки. Американські представники