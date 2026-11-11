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Переговори в Абу-Дабі. Глава російської делегації зробив заяву про мир на століття

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Переговори в Абу-Дабі. Глава російської делегації зробив заяву про мир на століття
Мединський після переговорів порівняв майбутню систему безпеки Європи з новою Ялтинською та Потсдамською домовленостями
фото: росЗМІ

10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією

Помічник президента РФ і очільник російської переговорної групи Володимир Мединський після переговорів в Абу-Дабі заговорив про можливість забезпечити мир у Європі на десятиліття або навіть століття.

Для цього Москва пропонує створити нову систему безпеки, яку сам Мединський порівняв із Ялтинською та Потсдамською домовленостями. Про це він заявив в інтерв’ю російському телеканалу «Вести», пише «Главком».

Мединський порівняв бажану для Москви систему європейської безпеки з новою Ялтинською та Потсдамською угодами, а також згадав Гельсінський заключний акт 1975 року.

Ялтинська конференція відбулася в лютому 1945 року. Тоді лідери СРСР, США та Великої Британії – Йосип Сталін, Франклін Рузвельт і Вінстон Черчилль – обговорювали повоєнний устрій Європи та розподіл сфер впливу. У Потсдамі влітку того самого року керівники трьох держав узгоджували подальшу долю Німеччини та принципи повоєнного устрою Європи.

«Якщо таку систему безпеки нам вдасться створити, значить, ми забезпечимо мир у Європі на десятиліття, а може бути і на століття. Ось наше головне завдання», – заявив представник Кремля.

Раніше Мединський назвав війну Росії проти України свідченням того, що чинна система європейської безпеки працює погано. За його словами, питання нової архітектури безпеки було центральним під час переговорів в Абу-Дабі.

Він стверджує, що Росія порушувала цю тему ще у 2008 році, коли пропонувала проєкт європейської безпеки, а також у 2021 році, коли направляла відповідні документи НАТО, США та європейським країнам.

За словами Мединського, під час останніх переговорів російська та американська сторони обмінялися позиціями: у деяких питаннях нібито знайшли взаєморозуміння, в інших – ні. Він додав, що цей діалог продовжиться.

10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.

Головним результатом зустрічей стала домовленість про підготовку нового масштабного обміну військовополоненими. Про це повідомили очільник української делегації Рустем Умєров та представник російської сторони Володимир Мединський. Кількість полонених і терміни обміну поки не оголошували. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення війни, після чого можна переходити до обговорення безпеки та майбутніх домовленостей.

За підсумками переговорів сторони визнали, що між ними залишаються суттєві розбіжності. Зокрема, найскладнішим питанням Джаред Кушнер назвав територіальне врегулювання, від якого, за його словами, залежить укладення угоди про гарантії безпеки. Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер після зустрічей в Абу-Дабі планували вирушити до Москвидля подальших переговорів із російською стороною.

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Теги: переговори ОАЕ

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