Україна знайшла спосіб виключити Росію з ООН – Foreign Policy

Ініціатори звернення планують оскаржити членство Росії в ООН та Радбезі у 2027 році

Колишній постпред України при ООН Володимир Єльченко та Фонд Пилипа Орлика розробили план оскарження статусу Росії в організації

Українські експерти розробили план, який може поставити під сумнів законність перебування Росії в Організації Об’єднаних Націй та її статус постійного члена Ради Безпеки. Ініціатива ґрунтується на аргументі, що після розпаду СРСР Російська Федерація мала пройти повноцінну процедуру вступу до ООН, а не просто перебрати місце Радянського Союзу. Про це пише американське видання Foreign Policy, повідомляє «Главком».

До розробки плану долучився Володимир Єльченко, колишній постійний представник України при ООН та експерт Фонду Пилипа Орлика. Він вважає, що визнання Росії державою-продовжувачкою СРСР в організації було помилковим.

«Це найбільша афера століття: Російська Федерація ніколи не підписувала Статут ООН», – заявив Єльченко.

Як пояснює видання, після розпаду Радянського Союзу його колишні республіки стали незалежними державами. Українська сторона наполягає, що Росія в такому разі мала пройти процедуру прийняття до ООН відповідно до статті 4 Статуту організації. Натомість Москва обмежилася листом із повідомленням про продовження членства СРСР під назвою Російська Федерація.

Для порівняння, Боснія і Герцеговина після розпаду Югославії пройшла офіційну процедуру вступу до ООН у 1992 році.

За даними журналістів, українські експерти планують домагатися внесення питання про статус Росії до офіційного порядку денного Генеральної Асамблеї ООН. Це може відбутися вже наступного року.

Також ініціатори хочуть домогтися передання питання на розгляд Комітету з перевірки повноважень ООН. Він складається з дев’яти держав, серед яких є Росія, Китай і США.

Україна розраховує, що публічне обговорення змусить міжнародну спільноту відповісти на питання, чи відповідала б Росія вимогам для вступу до ООН, якби подавала заявку сьогодні.

Водночас видання наголошує, що практичні шанси на виключення Росії або позбавлення її місця в Раді Безпеки вкрай низькі. Навіть якщо ініціаторам вдасться домогтися обговорення в Генеральній Асамблеї, подальші кроки можуть заблокувати політичні та юридичні перешкоди.

Однією з головних перешкод є те, що міжнародна спільнота вже давно визнає Росію державою-продовжувачкою СРСР. На той час Україна також погодилася з таким статусом, зокрема в контексті домовленостей про перебрання Росією радянського державного боргу.

Крім того, частина дипломатів побоюється, що спроба оскаржити членство Росії може створити додаткові труднощі у відносинах України із союзниками. Якщо ініціатива зазнає публічного провалу, Київ ризикує витратити політичний капітал, необхідний для просування інших питань.

Володимир Єльченко наголошує, що Росія використовує організацію не лише для блокування рішень, а й для поширення власної пропаганди.

Варто нагадати, що Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про призначення Гліба Десятникова з Російської Федерації на посаду заступника генерального секретаря з питань розмінування та поліції в Департаменті миротворчих операцій.