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WP: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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WP: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України
Путін розраховує на послаблення підтримки України вже цієї зими
фото з відкритих джерел

Росія вважає своєю головною перевагою у війні проти України саме вразливість Європи

Кремлівський диктатор Володимир Путін розраховує на послаблення рішучості європейських країн у підтримці України вже цієї зими та навесні. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на аналітиків і джерела у РФ, передає «Главком».

Москва вважає своєю головною перевагою не стільки ситуацію на фронті, скільки вразливість Європи, особливо в умовах скорочення прямого фінансування України з боку США.

Для досягнення своєї мети РФ планує посилювати гібридну війну в європейських країнах, намагатися створити непридатні для життя умови в українських містах за допомогою зимових обстрілів, а також повертатися до ядерного шантажу. У Кремлі сподіваються, що така ескалація в сукупності з ростом впливу проросійських сил у Європі змусить Захід відступити.

Водночас експерти зазначають, що така тактика Кремля свідчить про брак варіантів на тлі фронтових невдач, а роздуті військові витрати дедалі сильніше виснажують російську економіку, змушуючи владу скорочувати соціальні видатки та піднімати податки.

Нагадаємо, 3 жовтня Володимир Зеленський сказав Reuters, що готовий зустрітися з Путіним на саміті G20, якщо така зустріч буде присвячена мирним переговорам. Президент також наголосив, що Росія не повинна отримувати нові поступки в обмін на обіцянки припинити війну. «Главком» писав про цю заяву.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова до припинення вогню без попередніх умов і після цього – до дипломатичного врегулювання. За його словами, після припинення вогню сторони можуть перейти до переговорів щодо завершення війни.

До слова, у вересні Пєсков заявив, що позиція Москви щодо умов завершення війни, яку Путін озвучив у червні 2024 року, залишається незмінною. Як повідомляв «Главком», він також наголосив, що конкретних передумов для переходу до миру наразі немає.

Теги: росія війна путін Європа Україна

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