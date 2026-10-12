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Зеленський нагадав США, що Україна вирішує, чи працюватимуть російські НПЗ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський нагадав США, що Україна вирішує, чи працюватимуть російські НПЗ
Удари по таких об’єктах можуть ускладнювати переробку нафти та постачання пального на російський ринок
фото: соцмережі

Президент пояснив, чому Вашингтону варто домовлятися з Києвом про постачання дизельного пального

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має вплив на роботу російських нафтопереробних заводів завдяки ударам по нафтовій інфраструктурі РФ. На цьому тлі глава держави поставив питання, чому Сполучені Штати не укладають з Україною угоду щодо дизельного пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера. 

«Чому Америка не укладає з Україною угоду щодо дизельного пального? Ми визначаємо, чи працюють нафтопереробні заводи», – заявив Зеленський.

За словами президента, здатність України впливати на роботу російських НПЗ є важливим чинником у ширшому контексті енергетичної безпеки. Удари по таких об’єктах можуть ускладнювати переробку нафти та постачання пального на російський ринок.

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«Це ми визначаємо, чи рухаються танкери з паливом, і вирішуємо, чи будуть працювати російські нафтопереробні заводи», - підкреслив глава держави.

Водночас Зеленський порушив питання співпраці зі США щодо забезпечення України дизельним пальним. Конкретних деталей можливої угоди, її умов або термінів укладення президент у наведеній заяві не озвучив.

Російські нафтопереробні заводи стали однією з цілей українських ударів по нафтовій інфраструктурі РФ. Такі операції спрямовані на обмеження можливостей Росії забезпечувати пальним власну економіку та військо.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Росія порушила енергетичне перемир’я, оголошене Трампом. За його словами, російські війська продовжують щодня атакувати українські електростанції, енергомережі та інші об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, 11 жовтня Дональд Трамп несподівано заявив у соціальних мережах, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі одна одної.

«Негайно набуває чинності енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!», – написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів. Він також назвав хорошою заяву американського президента, хоча вона і стала для нього новиною. Водночас зауважив, що «важливо, щоб це стало частиною реальності». Глава держави запевнив, що підтримує всі «реальні формати» припинення вогню і припинення війни.

«Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці, і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість», – пояснив він.

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Теги: Володимир Зеленський переговори росія нафта Дональд Трамп Україна США

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