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«Це катастрофа»: Росія зіткнулася з проблемою експорту зерна

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Це катастрофа»: Росія зіткнулася з проблемою експорту зерна
Аграрії змушені продавати врожай за безцінь і йдуть у збитки
фото ілюстративне

Через зупинку портів експорт може скоротитися з 59 до 39 млн тонн, а ціни на півдні країни вже впали вдвічі

До 20 млн тонн російського зерна можуть залишитися без покупців, спрогнозував голова аналітичної компанії «ПроЗерно» Володимир Петриченко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Порти Азовського моря припинили роботу на початку липня, тоді ж зупинилося судноплавство Керченською протокою. У серпні після ударів українських безпілотників по Новоросійську паралізовані й чорноморські термінали – головні ворота зернового експорту.

За прогнозом Петриченка, при врожаї близько 140 млн тонн, на який орієнтується Мінсільгосп Росії, на експорт мало піти 59 млн тонн. Якщо порти Азово-Чорноморського басейну й надалі не працюватимуть, вивезти вдасться лише 39 млн. Без покупців можуть залишитися до 20 млн тонн – приблизно шоста частина зібраного до середини вересня.

«Це не біда, це катастрофа», – сказав Петриченко на конференції «Агроінвестора» (цитата за Reuters). Усе стане видно, за його словами, близько січня, бо зерно накопичуватиметься.

Альтернативні маршрути не рятують

Російська влада намагається відкрити нові шляхи – через Балтійське море й навіть Північний Льодовитий океан. За підрахунками Bloomberg, вони забезпечують лише десяту частину обсягів, які раніше йшли через південні порти. Гендиректор «СовЕкона» Андрій Сизов вважає, що експортних маршрутів, здатних замінити Чорне море, у принципі немає.

Раніше «Главком» писав, що п'ять альтернативних портів у липні–вересні відвантажили близько 1,3 млн тонн зерна й олійних культур, тоді як основні чорноморські порти здатні обробити близько 12 млн тонн. Доставка зерна до Єгипту через Балтику обходиться на 30–35% дорожче.

Запаси можуть сягнути 34,8 млн тонн

За оцінкою «ПроЗерно», до кінця року в Росії може накопичитися до 34,8 млн тонн «перехідних залишків» зерна. У песимістичному сценарії надлишок майже на 7 млн тонн перевищить оптимістичний, і тоді аграрний сектор чекає хвиля банкрутств, зазначив Петриченко.

Через надлишок ціни на внутрішньому ринку впали: на півдні Росії тонна коштує 4–5 тис. рублів – удвічі менше, ніж кілька місяців тому. Аграрії змушені продавати врожай за безцінь і йдуть у збитки. Про те, що російські аграрії опинилися на межі кризи, «Главком» писав ще раніше.

Не зрозуміло й що робити з 4–5 млн тонн соняшнику нового врожаю. Вивезення шроту теж зіткнулося з проблемами, а російські заводи не зможуть переробити весь обсяг.

Державні закупівлі не вирішують проблему

Держава починає закупівлі до інтервенційного фонду, але їхній обсяг – 3 млн тонн – лише краплина порівняно з нерозпроданим урожаєм. Заступник голови Асоціації «Народний фермер» Бабкен Іспірян оцінює «зайве» зерно ще вище – у 20–30 млн тонн. За його словами, через дев'ять місяців з'явиться новий урожай, а старий ще не буде розпроданий. Іспірян ставить питання, чи варто взагалі засівати поля навесні. Він нагадує про світову практику, коли аграрії за підтримки держави утримуються від сівби на частині площ. За його оцінкою, відмова від ярової сівби зерна з компенсацією виробникам коштувала б трохи більше ніж 10 млрд рублів.

Нагадаємо, 24 вересня «Главком» писав, що в Краснодарському краї Росії оголосили надзвичайну ситуацію через проблеми з вивезенням зерна після атак на портову й логістичну інфраструктуру.

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Теги: росія Чорне море катастрофа зерно аграрії урожай фермер

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