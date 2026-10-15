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Російські каратисти пропустят молодіжний Чемпіонаті світу через проблеми з візами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російські каратисти пропустят молодіжний Чемпіонаті світу через проблеми з візами
Російські каратисти не змогли потрапити до Польщі

Першість світу відбувається з 14 по 18 жовтня у Польщі

Російські каратисти втратили можливість виступити на першості світу серед юнаків, юніорів та спортсменів у віці до 21 року, яка стартувала 14 жовтня у Польщі. Про це пропагандистам повідомили у пресслужбі Федерації карате Росії, інформує «Главком».

«Ніхто з російських спортсменів не був у результаті зареєстрований польською стороною як учасник змагань.

Федерація карате Росії передбачала такий розвиток ситуації, тому не рекомендувала нікому брати участь у цьому турнірі, але й не могла перешкоджати бажанню самих спортсменів виступати на цьому міжнародному старті.

У нас немає жодних питань до Всесвітньої федерації карате (WKF), з якою вибудовані дуже конструктивні відносини. Вся справа в політиці, у якої польська сторона опинилася у заручниках», – йдеться у заяві.

Першість світу відбувається з 14 по 18 жовтня. У цьому турнірі мали намір взяти участь 21 каратист із країни-агресора.

Росіяни наразі змушені виступати на міжнародних турнірах під прапором WKF.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: карате спорт росія Польща

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