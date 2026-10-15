Першість світу відбувається з 14 по 18 жовтня у Польщі

Російські каратисти втратили можливість виступити на першості світу серед юнаків, юніорів та спортсменів у віці до 21 року, яка стартувала 14 жовтня у Польщі. Про це пропагандистам повідомили у пресслужбі Федерації карате Росії, інформує «Главком».

«Ніхто з російських спортсменів не був у результаті зареєстрований польською стороною як учасник змагань.

Федерація карате Росії передбачала такий розвиток ситуації, тому не рекомендувала нікому брати участь у цьому турнірі, але й не могла перешкоджати бажанню самих спортсменів виступати на цьому міжнародному старті.

У нас немає жодних питань до Всесвітньої федерації карате (WKF), з якою вибудовані дуже конструктивні відносини. Вся справа в політиці, у якої польська сторона опинилася у заручниках», – йдеться у заяві.

Першість світу відбувається з 14 по 18 жовтня. У цьому турнірі мали намір взяти участь 21 каратист із країни-агресора.

Росіяни наразі змушені виступати на міжнародних турнірах під прапором WKF.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.