Партизани анонсували масштабну кібератаку на цифрові ресурси РФ

«Все, що служить окупації, буде виведено з ладу»

Партизанський рух «Кібер Атеш» анонсував нові масовані атаки на цифрову інформаструктуру окупантів. Про це партизани повідомили у соцмережах, передає «Главком».

Зазначається, що фахівці завершують підготовку до нової хвилі масштабних атак на цифрові ресурси ворога. Партизани кажуть, що кібератаки будуть націлені на окупаційні адміністрації, логістичні центри та пропагандистські медіа.

«Все, що служить окупації, буде виведено з ладу», – йдеться у повідомленні.

«Ви вже бачили наші можливості: злам особистих пристроїв воєнних злочинців, зупинка ключових окупаційних сайтів, блокування пропагандистських платформ. Ми довели, що вміємо бити точно й боляче», – пишуть в «Кібер Атеш».

Партизани «Кібер Атешу» написали, що атаки стануть регулярними, масштабними й точними.

«Ми виведемо з ладу все, що допомагає агресору утримувати владу, вести пропаганду та координувати репресії», – додають вони.

Варто зазначити, що днями Хакери «Кібер Атеш» атакували прокремлівські новинні платформи в тимчасово окупованому Криму. Вони атакували два ключові ресурси, які займалися поширенням російської пропаганди в Криму: crimea.mk.ru і krym.top24.news.

Раніше у Московській області Сили спротиву провели диверсію, внаслідок якої без зв'язку залишилася низка військових об'єктів окупантів.

Зокрема, було знищено обладнання трансформаторної підстанції, що забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

До слова, партизани «Атеш» завдали удару по логістиці російських загарбників у тимчасово окупованому Мелітополі.