Окупанти вирішили прикрити Крим від ударів дітьми

РФ використовує дітей як живий щит, що є порушенням міжнародного гуманітарного права

Росія може використовувати дитячі літні табори в тимчасово окупованому Криму, щоб перешкодити українським ударам по російських військових об'єктах, розташованих на півострів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, передає «Главком».

Фактично РФ використовує дітей як живий щит, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Росія одночасно продовжує мілітаризувати Крим, рекламуючи його як місце для літнього туризму, зокрема для дітей. Губернатор окупаційної області Севастополя Михайло Развожаєв 5 травня заявив, що російські чиновники планують керувати 17 літніми таборами для російських та українських дітей в окупованому Севастополі, включаючи сиріт та дітей російських солдатів», – йдеться в повідомленні.

Російські чиновники стверджували, що цього літа дітей прийматимуть понад 400 закладів в окупованому Криму.

«Раніше ISW зазначала, що Росія, ймовірно, використовує живі щити, порушуючи міжнародне гуманітарне право, яке говорить, що «військове командування повинно уникати розгортання військових цілей у густонаселених районах або поблизу них». Наполягання Росії на тому, щоб розглядати окупований Крим як туристичний напрямок, незважаючи на те, що Росія використовує Крим для підтримки своєї триваючої військової агресії проти України, ставить під загрозу життя цивільного населення (особливо дітей)», – зазначають експерти.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 травня, українські війська атакували окупований Крим понад 30 морських безпілотників та 100 повітряних безпілотників, і окупований Крим залишається стратегічно важливим для українських сил.

Зокрема під атакою опинився аеродром «Саки», що в Новофедорівці. Тоді стало відомо, що вибухи лунають у Севастополі, Саках, Вугловому, Новофедорівці, Джанкої та Федосії, а під атакою перебувають аеродроми та інші військові обʼєкти.