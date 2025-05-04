Ексголова МЗС назвав умови, за яких Україна може піти на прямі перемовини з Кремлем

США хочуть посадити Україну за стіл переговорів з Росією. Які небезпеки це приховує?

Росія під час прямих перемовин із Україною не шукатиме виходу з війни. Країна-агресор використає переговори, аби звинуватити українську сторону у їхньому зриві. І в цьому полягає основний ризик такого формату. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив Колишній міністр закордонних справ, експосол України в Росії та США Костянтин Грищенко.

«Нинішні заяви росіян про нібито готовність до розмов з Україною спрямовані на те, аби зберегти Трампа якщо не як союзника, то сторону, яка має найбільший вплив на можливість досягнення якоїсь угоди, яка була б вигідна для Росії, – каже Грищенко. – Але в Москві все-таки мають зважати на ризик того, що Трамп може раптом змінити ставлення до того, хто є справжнім винуватцем продовження цієї війни».

Ексдипломат нагадує про умови самих росіян: їм в перемовному процесі щодо України потрібне вирішення більш широкого кола питань. Грищенко уточнює: «Росія як мінімум прагне вийти з-під санкцій і отримати назад свої заморожені кошти. З Україною вони просто не можуть цього вирішити, бо такі речі не залежать від неї напряму. Є дуже багато складних питань, які вирішуються на найвищому політичному рівні і вимагають узгоджених дій цілої низки гравців, які усвідомлюють складність і далекосяжні наслідки тих чи інших домовленостей».

На думку Грищенка, Україні треба як мінімум заявляти, що двосторонні перемовини можливі, якщо є жорстка чітка домовленість про припинення вогню та бойових дій на якийсь зрозумілий і достатньо тривалий час. І це, на його думку, мають бути навіть не 30 днів, а щонайменше три місяці. Далі ж вже можна домовлятися про технічні, але дуже важливі аспекти припинення вогню, що дозволить розпочати мирні перемовини в якомусь іншому, вже більш розширеному форматі.

Як відомо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США не запроваджують нових санкцій проти Росії, тому що «необхідно розмовляти з обома сторонами конфлікту».

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що процес закінчення війни в Україні зупинився. Він засумнівався, що війна в Україні може закінчитись найближчим часом.

Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про призначення нової Тимчасової повіреної у справах США в Україні. Нею стала досвідчена дипломатка Джулія Девіс.

До слова, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати більше не мають наміру виступати посередником у переговорах між Україною та Росією.