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Українські військові пройдуть навчання в Хорватії – Резніков

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські військові пройдуть навчання в Хорватії – Резніков
Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових
фото з відкритих джерел

Добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць

Уряд Хорватії схвалив навчання військових з України на території своєї країни. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників», – зазначив Резніков у своєму Twitter.

Українські військові пройдуть навчання в Хорватії – Резніков фото 1

Нагадаємо, президент Хорватії Зоран Міланович, як і обіцяв, відмовився надати попередню згоду на участь військовослужбовців хорватських Збройних сил у місії ЄС, яка організовує підготовку та навчання українських військовослужбовців.

Нагадаємо, триває 274-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії, переміщує особовий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій.

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Теги: ЗСУ війна Хорватія Україна Олексій Резніков

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