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Український посол пояснив, коли прем’єр Ізраїлю дзвонить Зеленському

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Український посол пояснив, коли прем’єр Ізраїлю дзвонить Зеленському
Прямі контакти між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу відбуваються не так часто
фото: president.gov.ua

Корнійчук: Останній телефонний контакт між Нетаньяху і президентом Зеленським був у вересні минулого року

Наразі очільник Ізраїлю телефонує до президента України тоді, коли у цьому зацікавлена безпосередньо держава Ізраїль. Таку думку виразив в інтерв'ю Главкому посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами Корнійчука, остання розмова керівників обох держав відбулася минулого року: «На жаль, остання телефонна розмова між прем'єром Нетаньяху і президентом Зеленським була у вересні минулого року. І стосувалася вона якраз паломництва до Умані, коли це було потрібно Ізраїлю».

Однак, зазначив Корнійчук, Україна також створює умови для перемовин. «Ми створюємо відповідні умови для того, щоб це було їм потрібно (сміється)», – зауважив посол. Він додав, що «список симетричних кроків, які Ізраїль може зробити для України – давно Ізраїлю відомий».

Нагадаємо, минулого року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів відмовитися від поїздок до Умані в Україні. «Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, повинні нести особисту відповідальність за свої поїздки. Бог не завжди захищав нас, ані на європейській, ані на українській землі», – заявив Нетаньягу на засіданні Кабміну. 

Реагуючи на коментарі Нетаньягу про те, що Бог не захистив євреїв у Європі, ультраортодоксальна партія ШАС заявила: «Бог завжди захищав народ Ізраїлю під час усіх його вигнань і переслідувань. Ось чому народ Ізраїлю є єдиним, хто дивом вижив протягом тисячоліть, тоді як багато інших могутніх народів зникли». При цьому уряд виділяв 4 млн шекелів (≈ $1 млн) допомоги тим, хто збирається подорожувати до України. 

Зауважимо, 7 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели першу за десять місяців телефонну розмову. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані можуть прибути до 50 тис. хасидів. Проте бомбосховища в Умані можуть вмістити лише приблизно 11 тис. людей. 

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Теги: Ізраїль Рош ха-Шана візи посол Євген Корнійчук

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