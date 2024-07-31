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Атака Ізраїлю по Бейруту: реакція США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Атака Ізраїлю по Бейруту: реакція США
ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту
фото з відкритих джерел

«Наша прихильність безпеці Ізраїлю є залізною та непохитною проти всіх загроз», – речниця Ради національної безпеки Адрієнна Вотсон

Білий дім підтвердив відданість безпеці Ізраїлю після удару по столиці Лівану Бейруту, в якому загинув командир Хезболли. Про це повідомляє Times of Israel.

«Наша прихильність безпеці Ізраїлю є залізною та непохитною проти всіх загроз, які підтримує Іран, включаючи ліванську Хезболлу», – йдеться у заяві речниця Ради національної безпеки Адрієнна Вотсон.

Речниця додала, що водночас США продовжують працювати над дипломатичним рішенням, «щоб покласти край цим жахливим атакам і дозволити громадянам з обох боків безпечно повернутися до своїх будинків».

Нагадаємо, що надвечір, 30 липня, ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. Цілью удару був командувач Хезболли. Як зазначається, увечері ліванські ЗМІ почали писати про вибух у передмісті Дахіє Бейрута, де розташований осередок «Хезболли».

До слова, політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія був убитий в Тегерані. Відповідно до заяви, опублікованої КВІР, Ісмаїл Ханія та один із його охоронців були вбиті після того, як резиденція лідера ХАМАСу була обстріляна в Тегерані.

Теги: Ліван Ізраїль США Джозеф Байден

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