Паломництво хасидів до Умані. Прем’єр Ізраїлю зробив заяву, яку розкритикували політики

На період єврейського Нового року до Умані з'їжджаються хасиди, оскільки у місті розташована могила цадика Нахмана

«Бог не завжди захищав нас, ні на європейській, ні на українській землі», – Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів відмовитися від поїздок до Умані в Україні. Про це пише The Times of Israel.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Свято Рош га-Шана цьогоріч пройде з 15 по 17 вересня. «Громадяни Ізраїлю, які їдуть в Україну, повинні нести особисту відповідальність за свої поїздки. Бог не завжди захищав нас, ані на європейській, ані на українській землі», – заявив Нетаньягу на засіданні Кабміну.

Беньямін Нетаньягу зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови президент України Володимир Зеленський наголосив, що у місті недостатньо укриттів для власного населення на випадок нападу Росії, не кажучи вже про туристів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Європі пролилося вже достатньо крові євреїв. Хіба можна так ризикувати?» – наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю.

При цьому уряд виділив 4 млн шекелів (≈ $1 млн) допомоги тим, хто збирається подорожувати до України. Ці кошти підуть на центри регулювання черг на кордоні, надання допомоги для прискорення перевірок безпеки за погодженням із владою та службами безпеки України, а також на штаби з надзвичайних ситуацій.

Реагуючи на коментарі Нетаньягу про те, що Бог не захистив євреїв у Європі, ультраортодоксальна партія ШАС заявила: «Бог завжди захищав народ Ізраїлю під час усіх його вигнань і переслідувань. Ось чому народ Ізраїлю є єдиним, хто дивом вижив протягом тисячоліть, тоді як багато інших могутніх народів зникли. Звичайно, умовою божественного захисту є вірність і дотримання Тори та заповідей».

Ар’є Ерліх, редактор популярного харедського журналу Mishpacha, написав у Twitter: «Коли «глава релігійного табору» відкриває рот, щоб висловити такі кричущі єресі, і все це в офіційній заяві офісу прем’єр-міністра, вся теорія солодкого Ізраїлю руйнується як картковий будиночок. «Ми не повинні поважати Бібі (Нетаньягу – «Главком»), коли таке святотатство і такі низинні та грубі коментарі робляться проти Бога», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. З цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

Як відомо, у 2023 році єврейський Новий рік Рош га-Шана починається з вечора 15 вересня і триває до вечора 17 вересня. В Умані хасиди відвідують могилу засновника течії юдаїзм цадика Нахмана.

Цьогоріч влада Черкаської області закликала хасидів не їхати в Умань на Рош га-Шана.

Проте у 2022 році в Умань приїхало понад 23 тис. паломників.

Зауважимо, 7 вересня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу провели першу за десять місяців телефонну розмову. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані можуть прибути до 50 тис. хасидів. Проте бомбосховища в Умані можуть вмістити лише приблизно 11 тис. людей. Лідери обговорили можливість відправлення до паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Нагадаємо, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що українська влада не збирається скасовувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Також посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною. За його словами, країнам буде складно повернутися до угоди про безвіз, якщо її скасують.

До слова, у першій половині 2023 року понад 2 тис. громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.