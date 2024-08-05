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Байден скликає нараду через потенційну атаку Ірану на Ізраїль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден скликає нараду через потенційну атаку Ірану на Ізраїль
Під час наради буде порушено питання розвитку подій на Близькому Сході
фото з відкритих джерел

Раніше стало відомо, що Іран та «Хезболла» сьогодні можуть атакувати Ізраїль

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе зустріч з командою національної безпеки на тлі зростання побоювань щодо ризику нападу Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє The Guardian.

Під час наради буде порушено питання розвитку подій на Близькому Сході на тлі того, як Вашингтон розгортає додаткові винищувачі, а також військові кораблі в регіоні.

Як нагадує The Guardian, напруженість зросла після вбивства лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані, а також старшого військового командира «Хезболли» Фуада Шукура.

За словами заступника радника Білого дому з національної безпеки, метою Білого дому є «зниження температури» в регіоні, а також стримання усіх сторін від конфлікту.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня.

Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати. За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Як повідомлялося, Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

До слова, Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.

Читайте також: Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися 
Теги: Ізраїль Іран ХАМАС Джозеф Байден США

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