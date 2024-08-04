ХАМАС обрав собі нового лідера

Наступником Ганії обрано одного з ексватажків угруповання

Лідери терористичного угруповання ХАМАС призначили ексочільника політбюро організації Халеда Машаля тимчасовим наступником Ісмаїла Ганії до проведення нових виборів. Про це повідомив саудівський телеканал Al-Arabiya.

Машаль живе у Катарі. З 1996-го до 2017 року обіймав посаду голови політбюро ХАМАСу. У 2021 році його було обрано очільником ХАМАСу за кордоном.

Нагадаємо, Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

За даними The New York Times, Ісмаїл Ганія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби.

До відома, Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія, і підтвердив важливість припинення вогню в Газі.

Також повідомлялося, що внаслідок учорашнього авіаудару Ізраїлю по окупованому Західному берегу річки Йордан загинули дев’ятеро палестинців, зокрема командир терористичного угруповання ХАМАС.