Напад на Ізраїль: Іран повідомив Угорщині свої плани

Удар Ірану має стати відповіддю на ліквідацію в Ізраїлі лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії

Іран передав Ізраїлю попередження про намір атакувати країну. Такий удар має стати відповіддю на ліквідацію в Ізраїлі лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє The Jerusalem Post.

«Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль», – зазначив чиновник.

Політик зробив таку заяву за підсумками розмови із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Той своєю чергою до цього провів переговори з виконувачем обов'язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

Кац зазначив, що світ має вимагати від Ірану «розплати» за будь-які агресивні дії.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен повідомив, що Іран та «Хезболла» можуть атакувати Ізраїль вже сьогодні, 5 серпня.

Він скликав конференц-зв'язок для координації дій з близькими союзниками США з числа країн «Групи семи» (G7). Дипломати намагаються організувати дипломатичний тиск на Іран та «Хезболлу» для мінімізації їхньої відплати. За словами держсекретаря США, обмеження впливу ударів ісламістів є найкращим шансом запобігти повномасштабній війні.

Як повідомлялося, Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

До слова, Сили оборони Ізраїля підтвердили ліквідацію оперативника виробничого департаменту військового крила ХАМАСу Абеда аль-Зеріеї. Також він обіймав посаду міністра економіки радикального руху у Газі.