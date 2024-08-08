США майже переконали Іран відмовитися від удару по Ізраїлю, але є нюанси

Американські дипломати тиснуть на Іран відмовитись від помсти за смерть лідера ХАМАСу, але «Хезболла» може завдати удару Ізраїлю незалежно від позиції Тегерана

Іран може відмовитись від проведення масованої атаки на Ізраїль у відповідь на загибель голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані. Про це пише Politico із посиланням на американських чиновників.

«Іран, можливо, переосмислює можливість багатостороннього нападу на Ізраїль, кажуть офіційні особи США. Останніми днями адміністрація Байдена працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх союзників на Близькому Сході, щоб агітувати Тегеран, щоб той переглянув можливість військової атаки на Ізраїль. Вони попередили Іран, що масштабний удар лише розпалить напруженість і загрожує прямим зіткненням між двома країнами. Про це заявили двоє високопоставлених чиновників США», – зазначає видання.

Крім того, американська влада прямо закликала Іран переглянути рішення про можливу відповідь на загибель Ханії, оскільки його смерть стала результатом таємної операції, а не масштабної атаки. Також американська сторона вказала, що внаслідок атаки не загинув жоден іранський громадянин. За словами чиновників, Тегеран став дедалі більше схилятися до позиції Вашингтона.

«Офіційні особи США надіслали Тегерану повідомлення через різних посередників, що якщо вибух, у результаті якого загинув Ханія, був спричинений таємною ізраїльською операцією і не вбив жодного громадянина Ірану, то Іран повинен переглянути свій план військової атаки на Ізраїль», – пояснюють журналісти.

При цьому США більше не очікують, що Іран обов'язково завдасть удару Ізраїлю, зазначили співрозмовники Politico. Водночас чиновники наголосили, що все ще чекають від Тегерана певної реакції на смерть Ханії.

На запитання журналістів, чи вважають США, що Іран змінив свою думку, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що він не буде говорити про конкретні оцінки розвідки, але адміністрація Байдена «не хоче бачити ескалації». «Якщо він є, Боже мій, ми будемо готові захищати Ізраїль і захищати себе належним чином», – сказав він.

Минулого тижня Вашингтон отримав інформацію про те, що Іран потенційно спробує здійснити атаку на Ізраїль у вихідні. Напередодні США направили в регіон винищувачі та кораблі, що чиновники назвали демонстрацією стримування.

Трохи інший розвиток подій прогнозують інші американські журналісти. У той же час підтримувана Іраном ліванська «Хезболла» швидше за все завдасть удару Ізраїлю незалежно від позиції Тегерана. Про це пише CNN два джерела, знайомі з розвідданими. Угруповання розраховує завдати удару по Ізраїлю найближчими днями, уточнили співрозмовники телеканалу.

«Хезболла», на відміну від Ірану, може почати діяти практично без попередження з огляду на сусідство Лівану з Ізраїлем, зазначило один із джерел. На думку кількох чиновників, позиції Ірану та «Хезболли» щодо можливої ​​атаки збігаються не повністю. Координації дій між ними може бути, припустив одне із джерел.

Нагадаємо, Іран заявив про намір атакувати Ізраїль після загибелі Ханії у Тегерані 31 липня. Влада країни, а також ліванська «Хезболла» та ХАМАС звинуватили Ізраїль в атаці та пообіцяли відповідь. Про готовність приєднатися до удару також заявили єменські хусіти.

Напередодні Міністерство цивільної авіації Єгипту повідомило, що отримало від влади Ірану рекомендації тимчасово утриматися від польотів у повітряному просторі країни через «навчання». Обмеження діятимуть кілька годин, зокрема 8 серпня.

До слова, російський диктатор Володимир Путін попросив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї стримано відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера палестинського угруповання ХАМАС, порадивши уникати нападів на цивільних ізраїльтян.