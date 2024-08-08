Головна Світ Політика
search button user button menu button

США майже переконали Іран відмовитися від удару по Ізраїлю, але є нюанси

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
США майже переконали Іран відмовитися від удару по Ізраїлю, але є нюанси
На банері зображено покійного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію (ліворуч), поруч із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном
фото із відкритих джерел

Американські дипломати тиснуть на Іран відмовитись від помсти за смерть лідера ХАМАСу, але «Хезболла» може завдати удару Ізраїлю незалежно від позиції Тегерана

Іран може відмовитись від проведення масованої атаки на Ізраїль у відповідь на загибель голови політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані. Про це пише Politico із посиланням на американських чиновників.

«Іран, можливо, переосмислює можливість багатостороннього нападу на Ізраїль, кажуть офіційні особи США. Останніми днями адміністрація Байдена працювала через дипломатичні канали, залучаючи своїх союзників на Близькому Сході, щоб агітувати Тегеран, щоб той переглянув можливість військової атаки на Ізраїль. Вони попередили Іран, що масштабний удар лише розпалить напруженість і загрожує прямим зіткненням між двома країнами. Про це заявили двоє високопоставлених чиновників США», – зазначає видання. 

Крім того, американська влада прямо закликала Іран переглянути рішення про можливу відповідь на загибель Ханії, оскільки його смерть стала результатом таємної операції, а не масштабної атаки. Також американська сторона вказала, що внаслідок атаки не загинув жоден іранський громадянин. За словами чиновників, Тегеран став дедалі більше схилятися до позиції Вашингтона.

«Офіційні особи США надіслали Тегерану повідомлення через різних посередників, що якщо вибух, у результаті якого загинув Ханія, був спричинений таємною ізраїльською операцією і не вбив жодного громадянина Ірану, то Іран повинен переглянути свій план військової атаки на Ізраїль», – пояснюють журналісти. 

При цьому США більше не очікують, що Іран обов'язково завдасть удару Ізраїлю, зазначили співрозмовники Politico. Водночас чиновники наголосили, що все ще чекають від Тегерана певної реакції на смерть Ханії.

На запитання журналістів, чи вважають США, що Іран змінив свою думку, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав, що він не буде говорити про конкретні оцінки розвідки, але адміністрація Байдена «не хоче бачити ескалації». «Якщо він є, Боже мій, ми будемо готові захищати Ізраїль і захищати себе належним чином», – сказав він.

Минулого тижня Вашингтон отримав інформацію про те, що Іран потенційно спробує здійснити атаку на Ізраїль у вихідні. Напередодні США направили в регіон винищувачі та кораблі, що чиновники назвали демонстрацією стримування.

Трохи інший розвиток подій прогнозують інші американські журналісти. У той же час підтримувана Іраном ліванська «Хезболла» швидше за все завдасть удару Ізраїлю незалежно від позиції Тегерана. Про це пише CNN два джерела, знайомі з розвідданими. Угруповання розраховує завдати удару по Ізраїлю найближчими днями, уточнили співрозмовники телеканалу.

«Хезболла», на відміну від Ірану, може почати діяти практично без попередження з огляду на сусідство Лівану з Ізраїлем, зазначило один із джерел. На думку кількох чиновників, позиції Ірану та «Хезболли» щодо можливої ​​атаки збігаються не повністю. Координації дій між ними може бути, припустив одне із джерел.

Нагадаємо, Іран заявив про намір атакувати Ізраїль після загибелі Ханії у Тегерані 31 липня. Влада країни, а також ліванська «Хезболла» та ХАМАС звинуватили Ізраїль в атаці та пообіцяли відповідь. Про готовність приєднатися до удару також заявили єменські хусіти.

Напередодні Міністерство цивільної авіації Єгипту повідомило, що отримало від влади Ірану рекомендації тимчасово утриматися від польотів у повітряному просторі країни через «навчання». Обмеження діятимуть кілька годин, зокрема 8 серпня.

До слова, російський диктатор Володимир Путін попросив верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї стримано відповісти на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера палестинського угруповання ХАМАС, порадивши уникати нападів на цивільних ізраїльтян. 

Читайте також: Іран попросив у Росії ППО для можливої війни з Ізраїлем: Кремль вже почав поставки
Теги: Ізраїль Іран путін смерть напад ХАМАС Вашингтон влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах
Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
3 серпня, 17:24
Спроби вбити Путіна були, утім – невдалі
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
13 липня, 14:39
Цебрій служив у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського
На війні загинув колишній міський голова Умані
25 липня, 15:42
Ізраїль попередив Францію про небезпеку теракту з боку Ірану
Ізраїль попередив Францію про небезпеку теракту з боку Ірану
26 липня, 01:44
В Україні загинули вже четверо фінів, які воювали за країну
У боях за Україну загинув четвертий доброволець із Фінляндії
31 липня, 02:24
Українські шаблістки у фіналі Олімпійських ігор перемогли збірну Південної Кореї
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Венеція вирішила штрафувати туристів
Венеція «порадувала» туристів новими обмеженнями у пік сезону
2 серпня, 08:15
Міністр оборони США планує віддати розпорядження про передислокацію сил на Близькому Сході
США посилять присутність на Близькому Сході
2 серпня, 23:25
Бурятія потерпає від паводку
У Бурятії введено режим надзвичайної ситуації, зупинено рух однієї з федеральних трас
4 серпня, 11:40

Політика

США майже переконали Іран відмовитися від удару по Ізраїлю, але є нюанси
США майже переконали Іран відмовитися від удару по Ізраїлю, але є нюанси
Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News 
Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News 
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
Бої у Курську: Росія накинулася на Британію
Ціни на газ у Європі злетіли через новини з Курської області
Ціни на газ у Європі злетіли через новини з Курської області
Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
Кампанія Гарріс зібрала рекордну суму за добу після обрання кандидата у віцепрезиденти
Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW
Українські військові просунулися на 10 км углиб Курської області – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
25K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
19K
Олімпіада: організатори звинуватили українську спортсменку в розповсюдженні пропаганди
14K
Як закінчиться війна Росії проти України? Прогноз від американського історика

Новини

Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua