У США просять заборони популярну соціальну мережу

Міністерство юстиції США звернулося до федерального апеляційного суду з проханням підтримати закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok до 19 січня. Про це пише Reuters.

«Загроза національної безпеки, яку становить ТікТок, реальна. TikTok надає китайському уряду кошти для підриву національної безпеки США двома основними способами: збирання даних та приховане маніпулювання контентом», – додали у відомстві.

У відомстві вважають, що TikTok становить серйозну загрозу національній безпеці США через доступ до великих обсягів персональних даних та можливість Китаю таємно маніпулювати інформацією через програму.



Нагадаємо, неочікуване рішення президента США Джо Байдена відмовитися від участі у виборах на користь віце-президента Камали Гарріс, стало серйозним ударом для багатьох представників російської еліти, які уважно слідкують за розвитком відносин між Москвою та Заходом.

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп розкритикував віцепрезидентку Камалу Гарріс за політику адміністрації президента Джо Байдена щодо криптовалют. Трамп висловив своє невдоволення під час виступу на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі, штат Теннессі, і пообіцяв підтримку індустрії цифрових активів.

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok.

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