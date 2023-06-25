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Українці розчаровані у Папі Римському. Предстоятель УГКЦ Святослав визнав проблему

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українці розчаровані у Папі Римському. Предстоятель УГКЦ Святослав визнав проблему
Блаженніший Святослав: «Папа і Ватикан опинилися на передовій гібридної війни з РФ, не будучи цілком до цього готовими»
фото з відкритих джерел

«Папа, Ватикан – це не стільки політика, це певне бачення самої природи Христової Церкви»

Папа і Ватикан опинилися на передовій гібридної війни з Росією, не бувши цілком до цього готовими. Україна недостатньо зробила на рівні впливу на Ватикан, на рівні стосунків зі Святійшим отцем. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів предстоятель Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський Святослав.

«Для нас, католиків Папа, Ватикан – це не стільки політика, це не якась інформаційна складова, це певне бачення самої природи Христової Церкви. Ми є католиками не тому, що Папою є Франциск, ми є католиками не тому, що Папа правильно чи неправильно говорить на міжнародні теми. Ми є католиками, бо віримо, що апостол Петро в колегії апостолів і наслідники апостола Петра мають якусь особливу роль у Церкві. За ту єдність нашої Церкви з наслідником апостола Петра ми заплатили дорогою ціною, ми нашою кров’ю заплатили, століттями гонінь і страждань наших мучеників та ісповідників віри. Тому нам болить, коли Україна не розуміє Папи, і нам болить, коли Папа не розуміє України, і ми в цьому напрямку, очевидно, завжди були активні і будемо активні надалі», – каже блаженніший Святослав.

Як пояснює предстоятель УГКЦ, ми недостатньо зробили на рівні впливу на Ватикан, на рівні стосунків зі Святійшим отцем. Так само дуже багато ще чого має зробити наша світова громада, впливаючи на думку політичних лідерів у своїх країнах. Але і на церковному рівні й на громадському рівні цей вплив має свої плоди вже сьогодні.

«За 12 років свого служіння я постійно спостерігав за процесами нашої громади в Об’єднаному королівстві Великобританії. Ця громада доволі молода, вона народилася після Другої світової війни і збільшилася після розвалу СРСР, коли була доволі велика нова хвиля наших емігрантів. Так чи інакше, на внутрішньо англійському рівні громада ця завжди почувалася трошки маргіналізованою. Та і британський уряд дивився на українців трошки звисока.

А що ми бачимо тепер? Король Чарльз ще як принц двічі відвідав нашу катедру в Лондоні. Наш єпископ брав участь в церемонії інтронізації нового короля. Тобто стався революційний злам у стосунках українців і Британії. Наш кафедральний собор у Лондоні сьогодні стає майданчиком, де і на рівні короля, і на рівні прем’єр-міністра, і на рівні різних релігійних діячів Англії діються великі жести на підтримку України», – пояснив блаженніший Святослав.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово намагався зупинити російське вторгнення в Україну. Папа намагався вплинути на розвиток подій через Російську православну церкву, патріарха Кирила.

До слова, Папа Римський Франциск на початку повномасштабного вторгнення шукав можливості припинити війну в Україні: навіть особисто поїхав до посольства Росії при Ватикані, бо надіявся, що посол Росії має прямий телефонний контакт з диктатором Путіним, але цього не сталося. З боку Папи було зроблено дуже багато різних заходів, але жоден з них не приніс бажаного результату.

Читайте також: На чиєму боці Ватикан? Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом

 

Теги: Папа Римський Ватикан українці Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук

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