Українці та суперечки. Може час вже подорослішати?

Ненавидіти – це позиція слабкої людини, яка не вміє довести, що її шлях вірний

Один раз напишу і буду давати посилання на цей пост, чому я щось не пишу. Тому якщо він вам не подобається – не обов'язково мені про це казати, ви можете просто відписатись і не виходити з теплої ванни ненависті своїх до своїх. Я нікого не змушую і нічого ні від кого не вимагаю. Можливо це навіть рефлексія для самого себе, щоб тримати правильний курс.

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Отже.

Я не пишу нічого з більшості срач-кейсів лише з однією причини: найчастіше мені просто соромно щось писати про це, бо мої дурниці прочитають військові, які щодня ризикують життям.

Бо майже кожен срач, крім корупційних, нічого спільного зі справжньою метою нації вижити і перемогти не має. Найчастіше срач розводиться винятково заради процесу і швидкого самоствердження (повірте мені, я багато срачів в своєму житті ініціював).

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Проте зараз зовсім інша ситуація. Нам тільки здається, що війна більше не повернеться на вулиці Києва. Захист всіх міст тримається на титановому канаті хоробрості військових. Якщо він обірветься – нас затопить.

Інколи здається, що всі і всіх ненавидять. За політичні погляди. За мову. За смаки. За поведінку. За неправильний коментар чи за мовчання.

Особливо часто мене питають щодо останнього: чому я мовчу про це або це, де моя позиція про це і це.

Де ж моя позиція…

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Проблема людини, яка багато знає – відповідальність. Я бачу, що частина людей в срачах дуже хоче влади і грошей (від малого до великого). Інша частина ці гроші і владу лихорадочно захищає (від малого до великого). Частина хоче просто уваги будь-якою ціною (теж саме). Ще частина шукає просто легких перемог тут і зараз, щоб спокійно піти спати, наліпивши який-небудь ярлик на співгромадянина.

І всі талановито – ми ж українці – один одного закопують.

Не знаю, що я можу корисного додадти в цей хаос і безлад.

Коли я піднімаю голову і раптом потрапляю в якийсь срач, мені хочеться лише одного: щоб всі палкі прихильники будь-яких політичних лідерів усвідомили, що вони не вороги один одному.

Що війна до останнього «порохобота» / «зелебота» / етс (ненавиджу ці назви, це зневага до мільйонів людей, подобаються вони вам чи ні) призведе лише до випалення й так невеликої нації, яка ще не так давно, насправді, обрала собі президентом зека, а ще до цього – комуністів у всі види рад.

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Тобто нація зростає, дорослішає і розвивається. Можливо – повільно. Можливо – робить помилки. І головна, як на мене – невміння дискутувати так, щоб не вбивати один одного, не переходити на образи, не спалювати мости, не клеїти ярлики, якими зручно швидко перемагати, а намагатись в кожному українці шукати союзника, щоб перемогти головного ворога.

Я вас дуже прошу: спробуйте не винищувати один одного, бо це все одно нічого не дасть. У вас нічого не вийде, крім одного: ви ніколи не зможете з цими людьми говорити, знаходити спільну мову і будувати країну. І вам може здаватися, що це класне рішення. Але уявіть, якщо б ми просто ненавиділи більшість людей, які обрали Януковича, а не намагались пояснити / говорити / доводити.

Ненавидіти – це позиція слабкої людини, яка не вміє довести, що її шлях вірний. А це вміння треба набувати так, щоб вас чули і дослухались. Натомість ненависть і зневага до співгромадян веде в нікуди, не дає рішенння. Пошук спільного дозволить збудувати міцну країну.

Якби хтось мене запитав, я б порадив: знімайте портрети, шукайте спільні цінності.

І хочу ще дещо додати. Якщо раніше це все було лише в межах ФБ, то тепер хаос ненависті потроху переходить і в ТГ. Доводиться відписуватись від «політичних» пабліків, бо немає сил обирати сторони, а від мене вимагається щодня це робити.

Я обираю – буди громадянином, будувати громадянське суспільство.

Мені немає чого додати в ці високі дискусії про найкращих і найжахливіших. Бо в нас країну бомблять щодня, велитенський шматок захоплено, сотні бійців щодня гинуть чи отримують поранення.

Що ще я можу тут додати?

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Якщо хочеш побачити людину справжньою – подивись на неї під час війни.

«Підірвався на міні. Але все гаразд, всі живі, що там у вас?».

Та нічого, друже, нічого важливого. Дякую за службу. Дякую, що захищаєш.

Працюємо далі.