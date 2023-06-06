Електромобілі купують частіше: МВС назвало причину

До 2050 року всі автовиробники будуть випускати тільки електромобілі

Порівняно з минулим роком, українці частіше купують електричні автомобілі

З початку року МВС зареєструвало 7688 електромобілів. Про це повідомив портал Міністерства внутрішніх справ України.

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Загалом в Україні зараз близько 57 тис. електромобілів. Це становить менш як 1% від загальної кількості авто в країні. МВС зазначає, що обслуговування таких автомобілів виходить дешевше, ніж бензинових. Також вони екологічніші. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на довкілля і природу. Такі автомобілі отримують «зелені номери».

Електромобіль фото ілюстративне

Популяризацію електромобілів спричинили митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за 1 кВт·год.

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«З кожним роком кількість електромобілів на дорогах України зростає, роблячи керування комфортним для водія і безпечним для навколишнього середовища», – заявляють в МВС.

Нагадаємо, що до 2050 року всі автовиробники будуть випускати тільки електромобілі, або стануть вуглецево нейтральними.