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Уповноважений президента з санкцій пояснив, як «китайська загроза» може об’єднати Україну та США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Уповноважений президента з санкцій пояснив, як «китайська загроза» може об’єднати Україну та США
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп домовилися про продовження торговельного перемир’я. Тому є сумніви, що Штати найближчим часом застосують санкції проти найбільшого покупця російської нафти
фото: The White House﻿

Власюк: «Пекіна міг би допомогти нам перед переговорами з росіянами, припинивши поставки росіянам деяких дуже конкретних речей»

Попри дипломатичне зближення та останні переговори між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, Вашингтон і Київ мають спільне бачення щодо загроз, які виникають через допомогу Китаю російському агресору. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За словами посадовця, хоча взаємини США та КНР є значно ширшими й складнішими за контекст війни в Україні, постачання компонентів для російської зброї та обмін даними щодо застосування засобів ураження безпосередньо суперечать американським інтересам.

«Практична дія Пекіна, яка б дійсно допомогла нам перед переговорами з росіянами, – це припинення поставки росіянам деяких дуже конкретних речей», – наголосив Власюк.

Він підкреслив, що українська сторона активно працює над тим, аби донести до американських партнерів усвідомлення спільної небезпеки. Співпраця Китаю з Росією, Іраном та Північною Кореєю у сфері обміну технологіями та військовими компонентами є прямою загрозою і для самих США. Уповноважений президента висловив сподівання, що це питання стало одним із ключових під час діалогу лідерів Сполучених Штатів та Китаю.

Нагадаємо, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському заявив, що Росія дедалі більше залежить від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Китай має вплив на Російську Федерацію та російського диктатора Володимира Путіна. Якби Сі Цзіньпін хотів, то міг зупинити російсько-українську війну.

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Теги: росія Китай Вашингтон переговори Сі Цзіньпін Владислав Власюк

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