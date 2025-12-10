Головна Країна Політика
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Китай посилив співпрацю із РФ. Зеленський дав термінову команду Службі зовнішньої розвідки
СЗР України відстежує посилення впливу Китаю на Росію
фото: Володимир Зеленський

Служба зовнішньої розвідки України відстежує економічну та військову залежність Росії від Китаю

Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко під час доповіді президенту України Володимиру Зеленському заявив, що Росія дедалі більше залежить від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів. Про це повідомив Зеленський.

За його словами, Китай активізує співпрацю з Росією у військовій сфері та використовує ресурси російської території для своїх потреб.

«Фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Йдеться передусім про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю», – йдеться у повідомленні.

Іващенко наголосив, що СЗР України уважно відстежує всі аспекти цієї співпраці та працює над протидією політичним кампаніям Москви, зокрема у дестабілізації України, а також над поверненням українських дітей і обміном полонених.

«Доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном і в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, і в усіх аспектах, що стосуються інтересів наших партнерів у Європі та Америці. Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії», – розповів Зеленськийю

Олег Іващенко доповів і про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема на дестабілізацію України.

«Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених», – додав президент.

Нагадаємо, що Китай має вплив на Російську Федерацію та російського диктатора Володимира Путіна. Якби Сі Цзіньпін хотів, то міг зупинити російсько-українську війну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

