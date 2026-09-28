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Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ
Підприємство перебуває під міжнародними санкціями з 2022 року
фото: соцмережі

Аналітики пов'язують підприємство з виробничими ланцюгами щонайменше семи російських ракетних програм

У ніч на 26 вересня Сили оборони України ракетами «Нептун» і реактивними дронами «Рута», «Паляниця» та «Барс» уразили Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області. На нових супутникових знімках видно пошкодження щонайменше п'яти виробничих цехів у шести будівлях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані OSINT-проєкту «Абсолютно надійне джерело» та дослідження Dallas Analytics.

Удар по підприємству в місті Азов завдали Центр спецоперацій «Альфа» СБУ спільно з ВМС України. За даними Генштабу, на території ливарного цеху виникла пожежа, а обладнання пошкоджене щонайменше у п'яти виробничих будівлях: об'єкти оптичного та ливарного виробництв, складальна дільниця, гальванічний цех і цех виготовлення друкованих плат.

Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ фото 1
Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ фото 2
фото: OSINT-проєкт «Абсолютно надійне джерело»

Супутникові знімки дають змогу детальніше оцінити наслідки. За даними OSINT-проєкту, влучання зафіксовано в таких цехах:

  • цех №022 – ливарне виробництво: на основній будівлі видно сліди горіння та значні пошкодження, у другій споруді частково зруйновані покрівля і стіна;
  • цех №008 – виробництво оптики: зафіксовано два влучання з південно-західного боку та пошкоджений фасад;
  • цех №009 – складальне виробництво: зафіксовано щонайменше три влучання;
  • цех №010 – гальванічне покриття: зафіксовано щонайменше одне влучання;
  • цех №024 – механічно-оброблювальне виробництво: зафіксовано два влучання, в одному місці обвалилася частина покрівлі.
Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ фото 3
Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ фото 4

Поблизу каркасно-штампувального цеху також помітні уламки: аналітики припускають, що могла постраждати стіна будівлі, але знімок не дає змоги підтвердити це так само чітко, як в інших випадках.

Супутник показав результат ураження важливого ракетного заводу РФ фото 5
фото: OSINT-проєкт «Абсолютно надійне джерело»

Яке озброєння пов'язане із заводом

АОМЗ входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і виробляє оптико-механічні та оптико-електронні вироби, електронні системи для ракетного й артилерійського озброєння, а також радіолокаційні головки самонаведення для тактичних керованих ракет.

Після удару Dallas Analytics оприлюднила матеріали про роль підприємства в російській ракетній промисловості. За даними дослідників, внутрішнє листування, державні контракти та графіки кооперації свідчать про участь заводу у виробничих ланцюгах щонайменше семи ракетних програм: крилатої Х-101, авіаційної Р-37М, Х-35У, сімейства Х-59/Х-69, протирадіолокаційної Х-31П, а також балістичної системи «Орєшнік» і озброєння для винищувача Су-57.

Внутрішні документи відводять АОМЗ місце в ланцюгу системи наведення балістичної ракети «Орешник» – носія ядерної зброї середньої дальності
Внутрішні документи відводять АОМЗ місце в ланцюгу системи наведення балістичної ракети «Орешник» – носія ядерної зброї середньої дальності
джерело: Dallas Analytics

Документи, за твердженням аналітиків, охоплюють період із квітня 2023 до березня 2025 року й містять листування АОМЗ, корпорації «Тактичне ракетне озброєння», Мічурінського заводу «Прогрес» та конструкторського бюро «Курганприбор». Окремі з них стосуються компонентів для Х-101 – навігаційного оптичного датчика «Отблеск» і блока автоматики польоту, інші – деталей для Р-37М. Причетність заводу до системи наведення «Орєшніка», за словами дослідників, випливає з внутрішнього листування між російськими підприємствами. У липні 2026 року «Главком» писав, що ця ракета містить понад 1100 компонентів, більшість яких виготовлена в Росії та Білорусі.

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями з 2022 року: тоді США внесли його до Entity List, після чого обмеження запровадили й інші держави. Dallas Analytics звертає увагу на проблему обходу санкцій через посередників, простежуючи ланцюги постачання між російськими виробниками та закупівельними структурами. Наслідки нинішнього удару для виробництва оцінити поки що неможливо – це залежатиме від тривалості простою й можливості перенести замовлення на інші майданчики.

Нагадаємо, у липні 2025 року АОМЗ уже атакували безпілотники: місцеві мешканці тоді нарахували понад 20 БпЛА в районі підприємства.

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Теги: росія завод пожежа розслідування озброєння ракета

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