Зеленський назвав країни, від яких чекає сильнішої позиції щодо Росії

Вплив цих держав на Росію може допомогти наблизити мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує більш послідовної та сильної позиції щодо Росії від Китаю, Індії, Бразилії та Південної Африки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський наголосив, що Україна постійно працює з європейськими країнами, США, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення оборони та дипломатичних зусиль.

«Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн «двадцятки» та Глобального Півдня», – заявив президент.

За його словами, кожна з названих держав має вплив на Росію і може використати його для сприяння завершенню війни. «Фактично кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю», – наголосив Зеленський.

Президент також пов'язав безпеку України з глобальною стабільністю. За його словами, створення надійної системи безпеки для України матиме значення не лише для самої держави, а й для міжнародної стабільності загалом. «Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, на початку вересня Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром також закликав сильні держави світу зайняти чітку позицію щодо завершення російсько-української війни. Водночас він подякував Індії за позицію щодо необхідності встановлення миру.