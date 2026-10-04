Єврокомісія відреагувала на погрози Росії дипломатам у Києві

Представництво Євросоюзу продовжує працювати в українській столиці без змін

Європейська комісія відреагувала на погрози Росії іноземним дипломатам у Києві та заявила, що робота представництва ЄС в українській столиці триває без змін. У Брюсселі вважають, що таким чином Москва намагається залякати Європу та послабити її підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Речник Європейської комісії Крістіан Віганд прокоментував заяву російського МЗС, яке закликало іноземців, зокрема співробітників дипломатичних представництв, залишити Київ та пригрозило новими масованими ударами.

«Це не вперше, коли Росія висуває такі погрози. Це свідчить про те, що Кремль програє війну і втрачає самоконтроль», – заявив Віганд.

За його словами, погрозами Москва намагається залякати європейські країни, щоб вони скоротили підтримку України. «Цього не станеться», – наголосив речник Єврокомісії.

Віганд запевнив, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну, а також посилюватиме тиск на Росію. За його словами, ЄС працює над наймасштабнішими в історії санкціями проти РФ. Речник також нагадав, що 28 вересня Євросоюз запровадив нові санкції через депортацію українських дітей.

Крім того, у 2026 році ЄС затвердив плани закупівель оборонної продукції для України на €28,3 млрд. Ще €6,6 млрд Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні.

Віганд також навів слова верховної представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики Каї Каллас про те, що Росія готова йти на більші ризики. Водночас, за його словами, Євросоюз також посилює свої дії, щоб збільшити ціну, яку Росія платить за війну.

Раніше західні дипломати повідомили The Guardian, що іноземні посольства розробляють резервні плани на випадок цілеспрямованих російських атак на дипломатичні представництва у Києві. Серед можливих сценаріїв називали перенесення дипмісій до Львова або східної частини Польщі. Йшлося саме про резервні плани, а не про ухвалене рішення.

Міністерство закордонних справ України заявило, що станом на 2 жовтня не отримували від іноземних дипмісій жодних запитів чи повідомлень про намір залишити Київ. Самі західні дипломати також наголошували, що мають намір залишатися в українській столиці.