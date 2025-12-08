Головна Країна Політика
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава держави вважає, що Сі Цзіньпіню невигідно, щоб Путін уклав мирну угоду
фото: Getty Images

Президент України: «Сьогодні Китаю не вигідна слабка Росія, і Росія, яка програла»

Китай має вплив на Російську Федерацію та російського диктатора Володимира Путіна. Якби Сі Цзіньпін хотів, то міг зупинити російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначає, що китайському лідеру Сі Цзіньпіню невигідно закінчення війни в Україні. «Безумовно, Китай міг зупинити цю війну. Китай має вплив на Росію і особисто на Путіна. Але я не бачу, що б Китаю було вигідно закінчення цієї війни», – сказав Зеленський.

Очільник України додав, що Китай не хоче, щоб Росія програвала війну проти України. «Сьогодні Китаю не вигідна слабка Росія, і Росія, яка програла. І через це страждає український народ. Бо Китаю не вигідно зупинити Росію. Це не означає, що Китай постачає зброю, але це означає продовження війни. Але є й дані про постачання верстатів, які використовуються при виробництві зброї. На жаль», – пояснив він.

Нагадаємо, на початку вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у Пекіні. Сі Цзіньпін зазначив, що відносини між Китаєм і Росією витримали випробування мінливими міжнародними обставинами, ставши зразковою моделлю відносин між великими країнами, що характеризуються тривалим добросусідством, всебічною стратегічною координацією та взаємовигідною співпрацею. За його словами, Китай готовий підтримувати тісні контакти на високому рівні з РФ.

До слова, імпорт сирої нафти до Китаю в листопаді зріс на 4,88% порівняно з тим самим місяцем минулого року, а добові обсяги закупівель стали найвищими з серпня 2023-го. Попри зниження внутрішнього попиту, санкції проти Ірану та Росії спричинили істотне здешевлення сировини.

Через обмеження Росія змушена пропонувати суттєві знижки. Сорт ESPO із завантаженням у грудні продається Китаю на $5–6 дешевше за Brent. Це найбільша знижка для китайського ринку за весь час спостережень. Наприкінці жовтня вона становила лише $0,5–1.

Теги: Китай Володимир Зеленський

